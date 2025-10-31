Choque fatal en Corrientes: identificaron a los 4 fallecidos tras la colisión en la Ruta 12 El siniestro vial se produjo entre dos camionetas, una de las cuales se incendió tras el impacto y sus dos ocupantes murieron calcinados. Por







Una de las camionetas explotó por el impacto y sus ocupantes murieron calcinados. Redes Sociales

Dos hombres murieron calcinados en un choque en la Ruta 12, al ingreso de la ciudad correntina de Ituzaingó, camino a Posadas. Ocurrió este viernes a la mañana en la zona conocida como Puente Tirante, en una zona recta de la carretera y con condiciones de visibilidad óptima.

El impacto se produjo entre dos camionetas, en el kilómetro 1.304 de la vía, y uno de los rodados explotó y se incendió de manera total. Según las primeras pericias, los automóviles circulaban a gran velocidad y chocaron de frente.

El director del Hospital Billinghurst, Carlos Burgos, indicó que en la camioneta marca Toyota Hilux viajaban tres personas, familiares entre sí, que se trasladaban desde Encarnación, Paraguay, hacia Ituzaingó para visitar a sus parientes.

El siniestro vial ocurrió en la mañana de este viernes sobre Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.304, a unos 40 km del acceso a la ciudad de Ituzaingó, camino a Posadas. Los… pic.twitter.com/EhbnlMgHkA — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) October 31, 2025 En la camioneta Toyota Hilux blanca viajaban Amel Raúl Ale López (32) y María Hebe López Beristain (59), quienes murieron en el acto. En tanto, un tercer pasajero, identificado como Emmanuel José Ale López (27), fue el único que sobrevivió al impacto y permanece internado en el Hospital de Ituzaingó. Trascendió que los tres solían viajar con frecuencia los fines de semana para visitar a su familia en Ituzaingó.

Accidente fatal en Corrientes Redes Sociales Mientras, en la camioneta marca Ford Ranger iban dos hombres oriundos de Misiones que viajaban hacia Posadas. El conductor fue identificado como Dante Adrián Guerrero y su acompañante era Lucas Sarchetti. Ambos murieron en el interior del vehículo que se consumió por las llamas, antes de que llegaran los Bomberos.