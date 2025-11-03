Corte total en la General Paz por un choque fatal entre un auto y una moto: murió un joven de 25 años El incidente se produjo entre la Autopista Panamericana y el puente de la calle Superí, a la altura del Dot Baires Shopping. Por el operativo, se interrumpió el tránsito mano al Río de la Plata. Por







Tras el choque, la moto quedó totalmente dada vuelta.

Un joven de 25 años murió en un choque entre una moto y un auto que se produjo este lunes sobre la Autopista General Paz, cerca del cruce con la Panamericana, lo que provocó un corte total del tránsito mano al Río de la Plata por el operativo del SAME y la Policía de la Ciudad.

El incidente ocurrió esta mañana cuando, por causas aún no determinadas, el motociclista fallecido chocó con un auto a la altura del Dot Baires Shopping, entre la Panamericana y el puente de la calle Superí. La moto quedó destruida y completamente dada vuelta sobre la calzada.

En el lugar se montó un importante operativo en el que participó Policía de la Ciudad, ambulancias del SAME, Seguridad Vial y personal de Autopistas del Sol. También se dispuso un corte total de la General Paz sentido al Río de la Plata para que descendiera un helicóptero sanitario.

Además del motociclista fallecido, el SAME atendió a otras tres personas que sufrieron heridas leves y no necesitaron traslado. Las autoridades trabajan para reconstruir cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades del caso.

