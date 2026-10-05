5 de octubre de 2026 Inicio
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Violencia de género en Béccar: un hombre golpeó, pateó y arrastró a su novia y terminó detenido

Jorge Ezequiel Carrizo, de 25 años, agredió a su pareja de 23 años en la puerta de su casa y permaneció prófugo por más de 72 horas hasta que lo detuvieron este lunes. La Justicia ya había dispuesto una restricción de acercamiento.

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Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Jorge Ezequiel Carrizo, de 25 años, golpeó con el casco de su moto, pateó y arrastró a su novia de 23 años por la vereda de su casa en Béccar el último jueves y quedó registrado por una cámara de seguridad. El joven ya tenía una perimetral que la Policía no había podido informarle por no encontrar su domicilio y estuvo prófugo hasta este lunes.

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Tras la agresión una ambulancia y un móvil de la Patrulla Municipal llegaron al lugar y la mujer identificó a Carrizo como el responsable del ataque. Según información aportada por el Municipio de San Isidro, a las 23:42 ingresó un alerta para auxiliar a una mujer que se encontraba descompensada.

De acuerdo al informe oficial, la víctima "tenía sangre en la boca, presentaba distintos golpes y estaba llorando". Los agentes ofrecieron asistencia médica y un traslado en ambulancia a la joven, pero ella los rechazó. Luego, acompañada, se dirigió por sus propios medios a la comisaría para realizar la denuncia.

Durante la madrugada, el caso también fue comunicado a la Dirección de la Mujer del municipio. El sábado el video del ataque comenzó a circular en Instagram y llegó a manos de las autoridades. La Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro y la Secretaría de la Mujer y Políticas de Género municipal incorporaron las imágenes al caso, según consta en el parte policial.

Personal de la Comisaría 11ª de La Cava, junto con la Patrulla Municipal, realizó tareas para localizar a Carrizo. La fiscal Viviana Alejandra Santella, titular de la UFI de Género de San Isidro, dispuso este lunes su aprehensión. El equipo de invesetigación intensificó la búsqueda y Carrizo fue localizado en inmediaciones de su domicilio y del de la víctima.

El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación en su contra por lesiones graves en contexto de violencia de género. La familia de la víctima exige que continúe bajo custodia por la seguridad de la joven agredida.

Cuántos femicidios hubo en Argentina en los primeros nueve meses de 2026

Se registraron 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido este jueves por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro. El relevamiento contabilizó 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El informe también señala que 226 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 55% son menores de edad. En el 54% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos en términos absolutos, seguida por Santa Fe y Córdoba. Además, el Observatorio registró 401 intentos de femicidio, que continúan bajo seguimiento.

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