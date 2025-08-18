Confirmada la megasesión en Diputados para tratar los vetos de Javier Milei y una agenda que incomoda al Gobierno

La Cámara de Diputados confirmó una megasesión para este miércoles al mediodía en la que se tratarán varios temas que incomodan al Gobierno, incluidos los vetos del presidente Javier Milei a los proyectos de reforma jubilatoria y emergencia en discapacidad.
La sesión fue solicitada por el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y otros legisladores, y tendrá lugar a partir de las 12 del miércoles 20. El temario incluye, además, los proyectos impulsados por los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
También se debatirá la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, otro de los vetos de Milei; proyectos para modificar el huso horario; la reforma del Régimen Penal Tributario, y la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, con un nuevo método para elegir autoridades y plazos de funcionamiento.
Además de UP, la sesión fue pedida por diputados de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. El objetivo del Gobierno es evitar un nuevo revés como el que sufrió el 7 de agosto, cuando estos bloques opositores se impusieron en 12 votaciones seguidas.
Tras la derrota parlamentaria, Milei se reunió en Olivos con un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques aliados para planificar la estrategia legislativa, asegurarse los votos que le permitan blindar los vetos y defender el equilibrio fiscal en el Congreso.
Citacion a Sesion Especial 20 de agosto 2025 a las 12