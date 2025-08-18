18 de agosto de 2025 Inicio


Confirmada la megasesión en Diputados para tratar los vetos de Javier Milei y una agenda que incomoda al Gobierno

La Cámara Baja confirmó la convocatoria para el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 12. Además de debatir el rechazo a emergencia en discapacidad y la reforma jubilatoria, se suman los proyectos de los gobernadores y la comisión investigadora por la causa $LIBRA.

La Cámara de Diputados confirmó una megasesión para este miércoles al mediodía en la que se tratarán varios temas que incomodan al Gobierno, incluidos los vetos del presidente Javier Milei a los proyectos de reforma jubilatoria y emergencia en discapacidad.

Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.
Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

La sesión fue solicitada por el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y otros legisladores, y tendrá lugar a partir de las 12 del miércoles 20. El temario incluye, además, los proyectos impulsados por los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

También se debatirá la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, otro de los vetos de Milei; proyectos para modificar el huso horario; la reforma del Régimen Penal Tributario, y la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, con un nuevo método para elegir autoridades y plazos de funcionamiento.

Además de UP, la sesión fue pedida por diputados de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. El objetivo del Gobierno es evitar un nuevo revés como el que sufrió el 7 de agosto, cuando estos bloques opositores se impusieron en 12 votaciones seguidas.

Tras la derrota parlamentaria, Milei se reunió en Olivos con un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques aliados para planificar la estrategia legislativa, asegurarse los votos que le permitan blindar los vetos y defender el equilibrio fiscal en el Congreso.

Citacion a Sesion Especial 20 de agosto 2025 a las 12

