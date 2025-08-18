18 de agosto de 2025 Inicio
Cierre de listas: uno por uno, los candidatos a diputados y senadores por las provincias

Las fuerzas políticas y alianzas confirmaron a sus postulantes de cara a los comicios que se desarrollarán el 26 de octubre. Se elegirán 127 diputados y 24 senadores.

El Congreso renovará bancas en octubre.

Las diferentes fuerzas políticas y alianzas confirmaron sus listas de candidatos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Pese a que varios se dieron a conocer este sábado, los postulantes se oficializaron este domingo luego del cierre de listas.

Finalmente habrá unidad en el peronismo de cara a los comicios legislativos e Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Además, Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.

En tanto, La Libertad Avanza, que se alió con el PRO, presentará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como principal postulante a senadora, mientras que Alejandro Fargosi liderará la lista de candidatos a diputados por el territorio porteño.

En tal sentido, José Luis Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria, por su parte, presentará una boleta liderada por Jorge Taiana.

Provincia de Buenos Aires

Diputados

  • La Libertad Avanza: José Luis Espert.
  • Fuerza Patria: Jorge Taiana.
  • Provincias Unidas: Florencio Randazzo.
  • Frente de Izquierda: Nicolás del Caño.
  • Nuevo MAS: Manuela Castañeira.
  • Movimiento Democrático Confederal Argentino: Santiago Cúneo.
  • Potencia: María Eugenia Talerico.
  • Unión Liberal: Roberto Cachanosky.

Ciudad de Buenos Aires

Diputados

  • La Libertad Avanza: Alejandro Fargosi.
  • Fuerza Patria: Itai Hagman.
  • Coalición Cívica: Hernán Reyes.
  • Potencia: Ricardo López Murphy.
  • Frente de Izquierda: Myriam Bregman.
  • Nuevo MAS: Federico Winokur.
  • Unidad Popular: Claudio Lozano.
  • Partido Integrar: Claudio García.
  • Ciudadanos Unidos: Martín Lousteau.
  • Movimiento Ciudadano: Alejandro Katz.
  • Movimiento Plural: Marcelo Peretta.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Patricia Bullrich.
  • Fuerza Patria: Mariano Recalde.
  • Movimiento Ciudadano: Esteban Paulón.
  • Potencia: Juan Martín Paleo.
  • Frente de Izquierda: Christian Castillo.
  • Nuevo MAS: Héctor Heberling.
  • Ucede: Diego Guelar.
  • Movimiento Plural: Gustavo D'Elía.
  • Coalición Cívica: Marcela Campagnoli.
  • Ciudadanos Unidos: Graciela Ocaña.

Mendoza

Diputados

  • La Libertad Avanza: Luis Petri.
  • Frente Justicialista: Emir Félix.
  • Frente de Izquierda: Micaela Blanco.
  • Provincias Unidas: Jorge Difonso.
  • Partido Verde: Mario Vadillo.

Río Negro

Diputados

  • La Libertad Avanza: Aníbal Tortoriello.
  • Fuerza Patria: Adriana Serquis.
  • Nuevo MAS: Aquiles Aqañazco Nieto.
  • Juntos Somos Río Negro: Juan Pablo Muena.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Lorena Villaverde.
  • Fuerza Patria: Martín Soria.
  • Nuevo MAS: Mónica Martín.
  • Juntos Somos Río Negro: Facundo López.

Neuquén

Diputados

  • La Libertad Avanza: Gastón Riesco.
  • Fuerza Patria: Beatriz Gentile.
  • Más por Neuquén: Amancay Audisio.
  • Nuevo MAS: Keila Riquelme.
  • La Neuquinidad: Karina Maureira.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Nadia Márquez.
  • Fuerza Patria: Silvia Sapag.
  • Más por Neuquén: Carlos Quintriqueo.
  • Nuevo MAS: Maximiliano Irrazabal.
  • La Neuquinidad: Julieta Corroza.

Chaco

Diputados

  • La Libertad Avanza: Mercedes del Rosario Goitía.
  • Fuerza Patria: Sergio Dolce.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Juan Cruz Godoy.
  • Fuerza Patria: Jorge Capitanich.

Tucumán

Diputados

  • Frente Tucumán: Osvaldo Jaldo.
  • La Libertad Avanza: Federico Pelli.
  • Unidos por Tucumán: Roberto Sánchez.
  • Fuerza Republicana: Ricardo Bussi.

Chubut

Diputados

  • La Libertad Avanza: Maira Frías.
  • Despierta Chubut: Ana Clara Romero.
  • Unidos Podemos: Juan Pablo Luque.
  • La Fuerza del Trabajo Chubutense: Alfredo Béliz.

Córdoba

Diputados

  • La Libertad Avanza: Gonzalo Roca.
  • Provincias Unidas: Juan Schiaretti.
  • Fuerza Patria: Pablo Carro.
  • Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.
  • Unión Cívica Radical: Ramón Mestre.
  • Ciudadanos: Héctor Baldassi.
  • Nuevo MAS: Julia Di Santi.
  • Frente de Izquierda-Unidad: Liliana Olivero.

Santa Fe

Diputados

  • La Libertad Avanza: Agustín Pellegrini.
  • Fuerza Patria: Caren Tepp
  • Provincias Unidas: Gisela Scaglia.
  • Frente de Izquierda-Unidad: Franco Casasola.

Entre Ríos

Diputados

  • La Libertad Avanza: Andrés Laumann.
  • Fuerza Patria: Guillermo Michel.
  • Ahora la Patria: Paola Rubattino.
  • Nuevo MAS: Nahuel Leis Pou.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Joaquín Benegas Lynch.
  • Fuerza Patria: Adán Bahl.
  • Ahora la Patria: Carolina Gaillard.

Salta

Diputados

  • La Libertad Avanza: Gabriela Flores.
  • Fuerza Patria: Emiliano Estrada

Senadores

  • La Libertad Avanza: Emilia Orozco.
  • Fuerza Patria: Juan Manuel Urtubey.

Santiago del Estero

Diputados

  • La Libertad Avanza: Laura Godoy.
  • Frente Cívico por Santiago: Jorge Mukdise.
  • Despierta Santiago: Héctor Ruiz.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Tomás Figueroa.
  • Frente Cívico por Santiago: Gerardo Zamora.
  • Despierta Santiago: Facundo Pérez Carletti.
  • Fuerza Patria Peronista: José Emilio Neder.

Tierra del Fuego

Diputados

  • La Libertad Avanza: Miguel Rodríguez.
  • Fuerza Patria: Agustín Tita.
  • Unión Cívica Radical: Javier Aguirre.

Senadores

  • La Libertad Avanza: Belén Monte de Oca.
  • Fuerza Patria: Cristina López.
  • Unión Cívica Radical: Pablo Blanco.

Corrientes

Diputados

  • La Libertad Avanza: Virginia Gallardo.
  • Vamos Corrientes: Diógenes González.

San Luis

Diputados

  • La Libertad Avanza: Mónica Becerra.
  • Frente del Partido Justicialista: Jorge Fernández.

Jujuy

Diputados

  • La Libertad Avanza: Alfredo Gonzales.
  • Fuerza Patria: Leila Chaher

Formosa

Diputados

  • La Libertad Avanza: Atilio Basualdo.
  • Partido Justicialista: Graciela de la Rosa

Catamarca

Diputados

  • La Libertad Avanza: Adrián Brizuela.
  • Fuerza Patria: Fernando Monguillot

La Pampa

Diputados

  • La Libertad Avanza: Adrián Ravier.
  • Defendamos la Patria: Abelardo Ferrán

La Rioja

Diputados

  • La Libertad Avanza: Gino Bisconti.
  • Federales Defendamos La Rioja: Gabriela Pedrali

Misiones

Diputados

  • La Libertad Avanza: Diego Hartfield.
  • Frente Renovador de la Concordia: Oscar Herrera Ahuad

San Juan

Diputados

  • La Libertad Avanza: Abel Chiconi.
  • Fuerza San Juan: Cristian Andino

Santa Cruz

Diputados

  • La Libertad Avanza: Jairo Guzmán.
  • Fuerza Santacruceña: Juan Carlos Molina

