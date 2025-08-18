Cierre de listas: uno por uno, los candidatos a diputados y senadores por las provincias

Las diferentes fuerzas políticas y alianzas confirmaron sus listas de candidatos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Pese a que varios se dieron a conocer este sábado, los postulantes se oficializaron este domingo luego del cierre de listas.
Finalmente habrá unidad en el peronismo de cara a los comicios legislativos e Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Además, Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.
En tanto, La Libertad Avanza, que se alió con el PRO, presentará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como principal postulante a senadora, mientras que Alejandro Fargosi liderará la lista de candidatos a diputados por el territorio porteño.
En tal sentido, José Luis Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria, por su parte, presentará una boleta liderada por Jorge Taiana.