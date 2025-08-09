9 de agosto de 2025 Inicio
Micaela García, víctima de violencia de género cumpliría hoy 30 años: la ley que lleva su nombre está en riesgo

Desde la Fundación alertaron sobre los ajustes del Gobierno para aplicar la Ley Micaela y capacitar contra la violencia hacia las mujeres.

Marina Hermoso
Marina Hermoso
Micaela García cumpliría 30 años este 9 de agosto.

Micaela García cumpliría 30 años este 9 de agosto.

Micaela García, "La Negra" como la conocían en su ciudad, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cumpliría 30 años este 9 de agosto. Fue víctima del femicida Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua, y en su homenaje se sancionó la ley que lleva su nombre.

Desde la Fundación Mica García invitaron a recordar a la militante feminista con su nombre, una foto o cualquier actividad o intervención que la recuerde y a compartirlo en las redes sociales. "Queremos que nos ayudes a celebrar su vida".

Agregaron: "Toda aquella persona que quiera homenajear y recordar la vida de La Negra puede hacerlo y etiquetarnos en Instagram o en Facebook @micaong. Es tu forma de recordar a Mica otro 9 de agosto", remarcaron.

Fundación Mica García: sin financiación en medio de la crisis social

Los padres de Micaela, Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, crearon la fundación en honor a su hija, que abrazó la militancia social desde muy chica. Se dedicó a ayudar en los barrios más pobres de "La Histórica", junto al Movimiento Evita, y también fue una ferviente impulsora del #NIUNAMENOS.

La mamá de Micaela aseguró a C5N que atraviesan una situación difícil con la organización que capacita contra la violencia de género, ya que hay convenios firmados por distintas provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut y Neuquén, que están vigentes peno no tienen ningún tipo de actividad. Esto se enmarca en la crisis económica, el ajuste y la desaparición de las políticas de género por parte del presidente Javier Milei.

"Antes había 50 personas anotadas en los cursos y ahora hay sólo 10. Igual lo hacemos. Pero el contexto social donde el presidente agravia a toda la sociedad, y nos quita los derechos, y el sueldo no alcanza, donde hay crisis económica, lo primero que se corta es esto porque se cree que es un gasto",

De todas formas siguen trabajando con talleres productivos, textiles, que les ayudan a pagar los servicios básicos como luz, gas y teléfono. "Una gran parte la financiamos entre mi marido y yo. Esa es la realidad. Nunca bajar los brazos hasta que pase este período", aclaró Andrea en diálogo con C5N.

La joven militante fue asesinada en 2017 al salir de un boliche en la ciudad de Gualeguay

Ley Micaela

La Ley surgió a partir del femicidio de Micaela García en el año 2017, cuando fue violada y asesinada en la localidad de Gualeguay donde estudiaba el profesorado de Educación Física, por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes que se encontraba en libertad condicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos. Tenía 21 años.

La norma establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Lleva el nombre de Micaela García, como homenaje y para promover la sensibilización sobre la problemática de la violencia de género.

Nuevo mensaje del mandatario en redes sociales.

Javier Milei tuiteó un larguísimo texto de política económica: "Deseo que asimilen la lección"

Lula y Puntin durante su último encuentro, en mayo.

Lula conversó con Putin sobre la paz en Ucrania y la cooperación entre los BRICS

Detuvieron a tres mujeres en La Plata acusadas de regentear una red de trata

Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas.

Identificaron los restos de tres víctimas del atentado a las Torres Gemelas 24 años después

