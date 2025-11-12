El cuerpo fue encontrado al costado de las vías del tren a la altura de Empedrado y Gutiérrez. El SAME se hizo presente y certificó la muerte.

Un hombre fue arrollado por el tren San Martín en la zona de Villa del Parque, en la Ciudad de Buenos Aires y murió. Su cuerpo fue encontrado al costado de las vías a la altura de Empedrado y Gutiérrez. El SAME actuó en el lugar y certificó la muerte.

Pero no todo ocurrió en el mismo momento. Sucede que encontraron el cuerpo al lado de las vías, una persona llamó al 911 y se hicieron presentes el SAME y Bomberos de la Ciudad. Un médico confirmó que no tenía signos vitales y comenzó la investigación.

Por ese motivo, se cortó momentáneamente el servicio del ferrocarril y generó demoras para llegar a Retiro. Sin embargo, minutos más tarde volvió a funcionar con normalidad.

Según trascendió, el hombre era de mediana edad y se llevó adelante un operativo para intentar determinar qué pasó con el fallecido.

Luego de que el tren Sarmiento sufra un descarrilamiento en las cercanías de la estación Liniers el martes por la tarde, Trenes Argentinos informó que el servicio funciona con demoras y cancelaciones durante la mañana del miércoles y complica la llegada al trabajo de los usuarios.

De manera oficial, indicaron que el servicio circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en Liniers y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas. También informaron que, en las próximas horas, todo se solucionará.

Los usuarios se sorprendieron con la noticia de las demoras y cancelaciones, puesto que se había normalizado el servicio durante la noche y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a las 6:30 informaron que iba a verse perjudicado. “Viajamos muy mal hoy”, “El servicio anduvo lento”, fueron algunos de los comentarios.

El delegado del Tren Sarmiento, Cristian Duarte, informó a Mañanas Argentinas en C5N: “Los trabajadores queremos manifestar preocupación porque venimos advirtiendo como trabajares que el sistema ferroviario no se está resolviendo la cuestión de la seguridad”.

Y agregó: “Sobre eso nos paramos nosotros. Venimos advirtiendo que el sistema de señales es del siglo pasado. Hasta acá veníamos diciendo que había descarilos con trenes sin pasajeros, pero ayer tocó con gente en la formación”.