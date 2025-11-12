12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el accidente en el tren Sarmiento, en Misiones descarriló un tren de carga: no hubo heridos

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 17:30. Se cree que la formación sufrió un desperfecto a la altura de la Estación de la ciudad de Apóstoles.

Por
La formación transportaba cemento. No hubo heridos

La formación transportaba cemento. No hubo heridos

Casi dos horas después del accidente en el Tren Sarmiento, en Misiones también se descarriló un tren, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos. El hecho ocurrió a las 17:30 en la ciudad misionera de Apóstoles, cuando una formación que transportaba cemento tuvo un desperfecto en la zona próxima al barrio Estación.

Te puede interesar:

Villa del Parque: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

De manera inmediata, intervino la fuerza provincial: efectivos de la Comisaría Segunda de la UR-VII establecieron un perímetro de seguridad y realizaron custodia del sector, hasta la llegada de personal de la empresa responsable del material rodante, a fin de garantizar el resguardo de la carga y del lugar afectado.

De acuerdo con información confirmada por la fuerza provincial, los trabajadores especializados supervisaron la integridad del cemento transportado y coordinaron las primeras tareas para normalizar la circulación en la vía.

El hecho se originó cuando el tren se acercaba a la estación Liniers y por este motivo bajó la velocidad, por lo que el accidente fue menos grave de lo que podría haber sido. En el momento en que la formación intentó realizar un cambio de vías, se produjo una falla técnica que aún no pudo precisarse y que generó el descalce de las vías y el posterior descarrilamiento.

Los pasajeros que se trasladaban fueron evacuados y el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin arribar a la terminal de Once de Septiembre. En tanto, el personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas formaron parte del operativo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

descarrilamiento del tren sarmiento: otro video muestra como fue el accidente

Descarrilamiento del tren Sarmiento: otro video muestra cómo fue el accidente

play

Demoras y cancelaciones luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: cómo funciona el servicio

Trenes Argentinos se refirió al descarrilamiento del Sarmiento.

Descarriló una formación del Sarmiento: la explicación oficial de Trenes Argentinos

La bonificación estará disponible de lunes a sábado entre las 5 y las 23.59

Se pone en marcha el boleto estudiantil universitario en CABA: quiénes pueden pedirlo y cómo se obtiene

play

Se mantiene el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago: hay seis líneas afectadas

Los choferes de la línea 148 realizan un paro por falta de pago

Se extiende el paro de colectivos por falta de pagos: qué líneas se ven afectadas

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

No es la primera vez que la actividad de un aeropuerto es interrumpida por la aparición de osos. 

Un oso desató el caos en un aeropuerto de Japón: detuvo las operaciones por varias horas

Hace 5 minutos
Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 6 minutos
play
Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Hace 15 minutos
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 18 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 18 minutos