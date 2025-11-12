Tras el accidente en el tren Sarmiento, en Misiones descarriló un tren de carga: no hubo heridos El hecho ocurrió este martes alrededor de las 17:30. Se cree que la formación sufrió un desperfecto a la altura de la Estación de la ciudad de Apóstoles. Por







La formación transportaba cemento. No hubo heridos

Casi dos horas después del accidente en el Tren Sarmiento, en Misiones también se descarriló un tren, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos. El hecho ocurrió a las 17:30 en la ciudad misionera de Apóstoles, cuando una formación que transportaba cemento tuvo un desperfecto en la zona próxima al barrio Estación.

De manera inmediata, intervino la fuerza provincial: efectivos de la Comisaría Segunda de la UR-VII establecieron un perímetro de seguridad y realizaron custodia del sector, hasta la llegada de personal de la empresa responsable del material rodante, a fin de garantizar el resguardo de la carga y del lugar afectado.

De acuerdo con información confirmada por la fuerza provincial, los trabajadores especializados supervisaron la integridad del cemento transportado y coordinaron las primeras tareas para normalizar la circulación en la vía.

Descarrilamiento Misiones Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: al menos 20 heridos Una formación del tren Sarmiento descarriló cerca de la estación del barrio porteño de Liniers, por el cual se registraron al menos 20 heridos y el servicio se encontraba demorado. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona que finalizó luego de unas horas.

El hecho se originó cuando el tren se acercaba a la estación Liniers y por este motivo bajó la velocidad, por lo que el accidente fue menos grave de lo que podría haber sido. En el momento en que la formación intentó realizar un cambio de vías, se produjo una falla técnica que aún no pudo precisarse y que generó el descalce de las vías y el posterior descarrilamiento.

Los pasajeros que se trasladaban fueron evacuados y el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin arribar a la terminal de Once de Septiembre. En tanto, el personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas formaron parte del operativo.