Vigilia en el Nacional Buenos Aires: el reclamo de los estudiantes ante el desfinanciamiento de la educación

Alumnos, docentes y personal no docente del colegio secundario realizarán una conferencia de prensa en la previa de la masiva marcha universitaria de este miércoles.

Teo, presidente del Centro de Estudiantes, contó que la vigilia no implica la interrupción de las clases y que, por el contrario, "nosotros buscamos tener clases, mejores clases. Tenemos que visibilizar la problemática de urgencia porque no solo afecta a docentes y no docentes sino también a los estudiantes. La educación hoy en día se degrada lentamente".