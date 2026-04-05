Tragedia en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto durante el temporal La policía los encontró muertos en su vehículo. Volvían de un casamiento en Tafí Viejo cuando fueron sorprendidos por el temporal que azotó la zona. En el momento del hecho, su hija de nueve meses estaba con la niñera. Por + Seguir en







Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32 quedaron atrapados dentro de su auto y fallecieron.

Una pareja volvía de un casamiento en Tafí Viejo cuando fueron sorprendidos por el temporal que azotó la zona y quedaron atrapados dentro de su vehículo volcado en un canal. Ambos fueron hallados muertos por la policía que los buscaba desde el sábado. En el momento del hecho, su hija de nueve meses no se encontraba con ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32. Ambos volvían de un casamiento en Tafí Viejo cuando el temporal los sorprendió. Tras salir de la fiesta, la fuerte lluvia y el caudal de agua arrastraron el Nissan Versa en el que viajaban. En primera instancia, la corriente comenzó a desplazar el vehículo y, al llegar a un canal de riego, este se dio vuelta. Con la intensidad del agua, la pareja quedó atrapada dentro y perdió la vida.

La pareja se comunicó por última vez cerca de las 21 horas, cuando salieron de una fiesta en Tafí Viejo. En ese momento estaban dentro de su Nissan Versa blanco, esperando que la tormenta cediera para regresar a casa.

Pareja fallecida en Tucumán - Mariano Robles y Solana Albornoz Horas más tarde, la niñera Agostina Budeguer, que cuidaba a su bebé de nueve meses, envió un mensaje alrededor de la medianoche al notar que aún no habían vuelto. Deberían haber regresado a las 10 de la noche. Ellos nunca se quedan fuera de casa, son muy responsables con sus hijos”, expresó la mujer. Ante la ausencia prolongada, la familia radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.