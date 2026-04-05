5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto durante el temporal

La policía los encontró muertos en su vehículo. Volvían de un casamiento en Tafí Viejo cuando fueron sorprendidos por el temporal que azotó la zona. En el momento del hecho, su hija de nueve meses estaba con la niñera.

Por

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32 quedaron atrapados dentro de su auto y fallecieron.

Una pareja volvía de un casamiento en Tafí Viejo cuando fueron sorprendidos por el temporal que azotó la zona y quedaron atrapados dentro de su vehículo volcado en un canal. Ambos fueron hallados muertos por la policía que los buscaba desde el sábado. En el momento del hecho, su hija de nueve meses no se encontraba con ellos.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32. Ambos volvían de un casamiento en Tafí Viejo cuando el temporal los sorprendió. Tras salir de la fiesta, la fuerte lluvia y el caudal de agua arrastraron el Nissan Versa en el que viajaban. En primera instancia, la corriente comenzó a desplazar el vehículo y, al llegar a un canal de riego, este se dio vuelta. Con la intensidad del agua, la pareja quedó atrapada dentro y perdió la vida.

La pareja se comunicó por última vez cerca de las 21 horas, cuando salieron de una fiesta en Tafí Viejo. En ese momento estaban dentro de su Nissan Versa blanco, esperando que la tormenta cediera para regresar a casa.

Pareja fallecida en Tucumán - Mariano Robles y Solana Albornoz

Horas más tarde, la niñera Agostina Budeguer, que cuidaba a su bebé de nueve meses, envió un mensaje alrededor de la medianoche al notar que aún no habían vuelto. Deberían haber regresado a las 10 de la noche. Ellos nunca se quedan fuera de casa, son muy responsables con sus hijos”, expresó la mujer. Ante la ausencia prolongada, la familia radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.

Tiempo después, la Policía confirmó que los cuerpos de la pareja fueron hallados dentro de su Nissan en el barrio Nueva Italia, cerca del club SMATA y a unos 400 metros de la Ruta 9. De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo fue arrastrado por la corriente y volcó al llegar a un canal de riego, lo que provocó que ambos quedaran atrapados y perdieran la vida. En el operativo intervinieron efectivos de la Policía local, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, mientras se aguardan las pericias judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Noticias relacionadas

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Mariano Robles y Solana Albornoz.

Temporal en Tucumán: quiénes eran las personas que murieron volviendo de un casamiento

La moto fue secuestrada en abril de 2018.

Le secuestraron la moto en un operativo de tránsito, la policía se la perdió y ahora el Estado deberá comprarle una

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 21 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 39 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 41 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora