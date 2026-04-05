5 de abril de 2026 Inicio
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El fuerte testimonio de un vecino del niño electrocutado en Tucumán: "Se escuchó la descarga y fue shockeante"

Tenía 12 años y se trata de la primera víctima fatal en el marco de las intensas precipitaciones en la provincia norteña. "Lo vimos con toda la impotencia porque no podíamos hacer nada", expresó un testigo.

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El niño tenía 12 años.

El niño tenía 12 años.

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Un niño de 12 años murió en San Miguel de Tucumán luego de que recibiera una descarga eléctrica en plena vía pública, en medio del fuerte temporal que afecta a la provincia. Se trata de la primera víctima fatal confirmada en el marco de las intensas precipitaciones que se registraban desde hacía varias horas.

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
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En diálogo con TN, un vecino de la zona, llamado Juan, expuso que el hecho se produjo mientras un grupo de niños jugaba en el lugar: "Estaban jugando los nenes, estaban usando esa parte de la calle como si fuese piscina. Tocó un poste, que ya daba algunos toques porque varios de los que vienen a correr lo tocaron y se electrocutaron un poco".

"Lo tocó y se electrocutó. Lo vimos con toda la impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga y fue shockeante", recordó en esta línea.

Embed - FUERTE TEMPORAL en TUCUMÁN

El hecho ocurrió en la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. Según los primeros datos, el menor, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en el agua acumulada cuando entró en contacto con una corriente eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

Las circunstancias del episodio aún están bajo investigación. Las autoridades buscan establecer el origen de la descarga, en un contexto marcado por calles inundadas, cables caídos y posibles fallas en la infraestructura eléctrica a raíz del temporal. De acuerdo a medios locales, el niño cursaba el último año de la escuela primaria y era el único hijo varón de su familia.

El caso generó conmoción en la comunidad y renovó las advertencias sobre los riesgos eléctricos en la vía pública durante fenómenos climáticos de esta magnitud, especialmente en zonas donde el sistema eléctrico puede verse comprometido.

Por el temporal, se postergó un recital de Tan Biónica en Tucumán

Debido a la tormenta de viento y lluvia que afecta a la provincia de Tucumán, se suspendió el recital de Tan Biónica anunciado para este sábado 4 de abril y se reprogramó para este domingo, según la información oficial.

La producción del espectáculo, que marca el reencuentro del músico Chano Moreno Charpentier con su público después de más de una década, lo anunció en un comunicado. "La seguridad es lo primero. Mañana nos espera una noche mágica, biónica y segura para todos", expresaron desde la organización.

La nueva cita será este 5 de abril a partir de las 20 en el Club Central Córdoba, y los tickets adquiridos para el sábado serán completamente válidos para el domingo sin que se tenga que hacer ningún cambio.

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