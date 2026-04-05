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Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

La actriz consolidó su legado con nuevos éxitos, premios y proyectos que la mantuvieron en la cima de Hollywood.

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

  • Tras el film de 2006, Meryl Streep protagonizó películas clave como Mamma Mia! y La dama de hierro.

  • Ganó su tercer Oscar por su interpretación de Margaret Thatcher.

  • También incursionó en series y producciones televisivas de alto nivel.

  • Mantuvo una vida personal estable y un perfil selectivo en sus proyectos.

Tras El diablo viste a la moda, Meryl Streep continuó su carrera con una seguidilla de películas, premios y proyectos que la mantuvieron en la cima de Hollywood, y en 2026 regresará a uno de sus personajes más recordados en la esperada secuela del film.

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El film estrenado en 2006, donde interpretó a Miranda Priestly, fue un punto de inflexión que le valió premios y nominaciones, incluyendo el reconocimiento en los Globos de Oro . Desde entonces, su presencia en cine y televisión se mantuvo constante con personajes desafiantes.

Lejos de encasillarse, la actriz diversificó su carrera con proyectos comerciales, dramas biográficos y producciones televisivas, manteniendo una vigencia que pocas figuras logran sostener durante décadas.

Meryl Streep y Don Gummer
En el plano personal, mantuvo un perfil bajo junto a su esposo Don Gummer.

En el plano personal, mantuvo un perfil bajo junto a su esposo Don Gummer.

Cómo fue la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Después de ese éxito, Streep protagonizó una seguidilla de películas que marcaron su carrera reciente. Participó en Mamma Mia! (2008), un fenómeno global, y luego sorprendió con su interpretación en La dama de hierro (2011), donde encarnó a Margaret Thatcher y ganó el Oscar a Mejor Actriz, el tercero de su trayectoria .

También se destacó en títulos como Julie & Julia, Into the Woods y The Post, mostrando versatilidad entre comedia, musical y drama político. En paralelo, se sumó al mundo de las series con producciones como Big Little Lies, donde amplió su alcance a nuevas audiencias.

Meryl Streep Anne Hathaway The Devil Wears Prada 2 El diablo viste a la moda 2
Maryl Streep volverá como Miranda Priestly en la secuela de 2026.

Maryl Streep volverá como Miranda Priestly en la secuela de 2026.

Uno de los hitos recientes es su regreso como Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2, película que se estrenará el 1 de mayo de 2026 y que reunirá al elenco original casi dos décadas después. Con más de 20 nominaciones al Oscar, Streep se mantiene como una referencia indiscutida de la industria.

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