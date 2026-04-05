Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda La actriz consolidó su legado con nuevos éxitos, premios y proyectos que la mantuvieron en la cima de Hollywood. + Seguir en







Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Tras el film de 2006, Meryl Streep protagonizó películas clave como Mamma Mia! y La dama de hierro.





Ganó su tercer Oscar por su interpretación de Margaret Thatcher.





También incursionó en series y producciones televisivas de alto nivel.





Mantuvo una vida personal estable y un perfil selectivo en sus proyectos. Tras El diablo viste a la moda, Meryl Streep continuó su carrera con una seguidilla de películas, premios y proyectos que la mantuvieron en la cima de Hollywood, y en 2026 regresará a uno de sus personajes más recordados en la esperada secuela del film.

El film estrenado en 2006, donde interpretó a Miranda Priestly, fue un punto de inflexión que le valió premios y nominaciones, incluyendo el reconocimiento en los Globos de Oro . Desde entonces, su presencia en cine y televisión se mantuvo constante con personajes desafiantes.

Lejos de encasillarse, la actriz diversificó su carrera con proyectos comerciales, dramas biográficos y producciones televisivas, manteniendo una vigencia que pocas figuras logran sostener durante décadas.

Meryl Streep y Don Gummer En el plano personal, mantuvo un perfil bajo junto a su esposo Don Gummer. Redes sociales Cómo fue la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda Después de ese éxito, Streep protagonizó una seguidilla de películas que marcaron su carrera reciente. Participó en Mamma Mia! (2008), un fenómeno global, y luego sorprendió con su interpretación en La dama de hierro (2011), donde encarnó a Margaret Thatcher y ganó el Oscar a Mejor Actriz, el tercero de su trayectoria .

También se destacó en títulos como Julie & Julia, Into the Woods y The Post, mostrando versatilidad entre comedia, musical y drama político. En paralelo, se sumó al mundo de las series con producciones como Big Little Lies, donde amplió su alcance a nuevas audiencias.

Meryl Streep Anne Hathaway The Devil Wears Prada 2 El diablo viste a la moda 2 Maryl Streep volverá como Miranda Priestly en la secuela de 2026. 20th Century Studios Uno de los hitos recientes es su regreso como Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2, película que se estrenará el 1 de mayo de 2026 y que reunirá al elenco original casi dos décadas después. Con más de 20 nominaciones al Oscar, Streep se mantiene como una referencia indiscutida de la industria.