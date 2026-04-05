Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.
Tras el film de 2006, Meryl Streep protagonizó películas clave como Mamma Mia! y La dama de hierro.
Ganó su tercer Oscar por su interpretación de Margaret Thatcher.
También incursionó en series y producciones televisivas de alto nivel.
Mantuvo una vida personal estable y un perfil selectivo en sus proyectos.
Tras El diablo viste a la moda, Meryl Streep continuó su carrera con una seguidilla de películas, premios y proyectos que la mantuvieron en la cima de Hollywood, y en 2026 regresará a uno de sus personajes más recordados en la esperada secuela del film.
El film estrenado en 2006, donde interpretó a Miranda Priestly, fue un punto de inflexión que le valió premios y nominaciones, incluyendo el reconocimiento en los Globos de Oro . Desde entonces, su presencia en cine y televisión se mantuvo constante con personajes desafiantes.
Lejos de encasillarse, la actriz diversificó su carrera con proyectos comerciales, dramas biográficos y producciones televisivas, manteniendo una vigencia que pocas figuras logran sostener durante décadas.
Cómo fue la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda
Después de ese éxito, Streep protagonizó una seguidilla de películas que marcaron su carrera reciente. Participó en Mamma Mia! (2008), un fenómeno global, y luego sorprendió con su interpretación en La dama de hierro (2011), donde encarnó a Margaret Thatcher y ganó el Oscar a Mejor Actriz, el tercero de su trayectoria .
También se destacó en títulos como Julie & Julia, Into the Woods y The Post, mostrando versatilidad entre comedia, musical y drama político. En paralelo, se sumó al mundo de las series con producciones como Big Little Lies, donde amplió su alcance a nuevas audiencias.
Uno de los hitos recientes es su regreso como Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2, película que se estrenará el 1 de mayo de 2026 y que reunirá al elenco original casi dos décadas después. Con más de 20 nominaciones al Oscar, Streep se mantiene como una referencia indiscutida de la industria.