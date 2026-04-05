Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad La actriz española compartió un carrusel de imágenes en el que reflejó distintas facetas de la crianza de su hijo Dante, la complicidad con su pareja Chino Darín y el apoyo fundamental de su madre. Todo dentro en uno de los períodos más dulces, pero también más exigentes, de su vida. + Seguir en







"Tanto amor no me cabe", publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad. Redes sociales

Pasaron dos meses del nacimiento de Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, fruto de una relación que lleva casi una década de historia. En su cuenta de Instagram, la actriz española compartió la ternura y los momentos más duros de la maternidad en un carrusel de imágenes en el que reflejó distintas facetas de la crianza de su hijo, la complicidad con su pareja y el apoyo fundamental de su madre. Todo dentro en uno de los períodos más dulces, pero también más exigentes, de su vida.

Entre las imágenes compartidas se puede ver a Chino Darín con el pequeño Dante dormido en sus brazos y a la abuela cuidando con ternura de su nieto. El posteo rápidamente se colmó de “likes” y comentarios llenos de cariño: “Súper mami”, “Hermosos”.

Además, muchos seguidores aprovecharon para alentar a Úrsula en su reciente maternidad, reconociendo la valentía de mostrarse en momentos difíciles como la lactancia y las pocas horas de descanso. Los mensajes fueron empáticos y de apoyo: “Me siento tan identificada”, “Todos somos Úrsula”, “Sigue adelante, lo harás muy bien”, entre otros.

En cuestión de minutos, la publicación se transformó en un espacio de celebración y en red de apoyo, donde la actriz recibió tanto ternura como motivación, reafirmando el vínculo cercano que mantiene con su comunidad de seguidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita)

Anteriormente Úrsula fue retratada junto a su hijo a pocas semanas de ser mamá, y habló del estado de salud del bebé: "Dante está muy bien", aseguró. Mientras el argentino se dedica a varios proyectos artísticos, ella está acompañada por su madre en esta etapa de posparto. Aunque los famosos decidieron mantener el hermetismo sobre el heredero, compartieron algunas fotos artísticas de la criatura, que da a entender la etapa de conexión con el nuevo integrante de la familia. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita) Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan juntos alrededor de 10 años, desde 2015. Se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada. A principios de 2026 confirmaron que habían tenido a su primer hijo juntos, al que llamaron Dante. A pesar de ser discretos, se muestran apoyo mutuo en sus exitosas carreras profesionales.