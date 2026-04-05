5 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei volvió a arremeter contra Victoria Villarruel: "No me sorprende que haya intentado boicotearme y traicionarme"

El Presidente cargó las tintas contra la vicepresidenta en un nuevo capítulo de la interna. "Se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada", aseguró.

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El tenso vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

El tenso vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei volvió a criticar a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Victoria Villarruel, al ser consultado acerca de rumores de un boicot durante su última visita a España. El mandatario afirmó que no le resultaba extraño que la presidenta del Senado pudiera haber intentado "traicionarlo" y "cancelarlo".

En el actual contexto económico, el Gobierno no tiene mucho para festejar.
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"A la luz de su comportamiento no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran", sostuvo, en una entrevista con el medio español El Debate.

"Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, yo creí que era algo relativamente nuevo", señaló Milei.

Javier Milei y Villarruel
Javier Milei y Victoria Villarruel llevan un largo historial de diferencias.

Javier Milei y Victoria Villarruel llevan un largo historial de diferencias.

"Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo. En el Senado se retrasó la ley de Bases y el Pacto de Mayo no se pudo firmar el 25 de mayo –como estaba previsto– y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba a la sesión porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile", recordó.

El Presidente planteó que su vice "se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno". "Lo que me sorprende es que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años. Es más, me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad", concluyó sobre el tema.

El mandatario también habló sobre la inflación, y explicó que "queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación". "El año pasado la minorista terminó con un 32% de aumento y la mayorista en un 24%. Esta va camino de estar en torno al 10% y la del consumidor, en torno al 20%. Tenga en cuenta que todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo", precisó.

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