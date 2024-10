Daer, sobre la marcha universitaria: "No es un reclamo salarial, es la educación de los hijos de los trabajadores"

"No se reglamentó ese artículo y una de las cosas que fuimos a hablar ayer fue la reglamentación de este artículo, que se genere una instancia administrativa, que el patrón no pueda definir qué es una toma o bloqueo, sino que haya una tercera opinión de una comisión o lo que se forme en el ámbito de la Secretaría de Trabajo", remarcó.

"Es esencial que se le quite la discrecionalidad a un empresario a sacar una foto al ver gente reunida, despedir a 20 personas que después tienen que pelear en la Justicia. Eso quedó en que se va a encaminar prontamente, es un tema técnico que es agregar la reglamentación a ese artículo", señaló.

Daer expresó que "vamos a ver si la semana que viene podemos avanzar con el Gobierno en la redacción de un texto común, que la reglamentación no sea una cosa que te enterás por el Boletín Oficial y no resuelve nada o es un texto consensuado que por lo menos morigera esta discrecionalidad del sector empresarial".

Marcha federal universitaria: el apoyo de la CGT al reclamo de las universidades nacionales

"El tema universitario para nosotros es fundamental. Fuimos a la reunión con tres gremios que tienen que ver con docentes universitarios para explicar que el tema del salario no es en términos estrictos de hay o no hay plata. Lo que no podemos hacer es llevar a un punto a la universidad en el que los profesores que tienen un nivel académico de excelencia y dedicación exclusiva se tienen que ir porque no les alcanza la plata para nada", sostuvo Daer.

El triunviro destacó que "también se allanó una posibilidad que de acá al 7 de octubre que es la otra reunión esperemos que encuentren el camino de recuperación de la caída del salario abrupta que tuvieron en la universidad y poder encarar el tema". "Quedó claro que hay una marcha en camino que está encarnada en toda la sociedad y eso nunca estuvo en discusión", remarcó.

"Vamos a estar en la marcha universitaria. La defensa de la universidad no es un reclamo salarial. Es la educación de los hijos de los trabajadores, de los pibes que tienen que laburar e ir a la universidad. Para nosotros la universidad es un tema delicado, que hay que resolver y así lo insistimos el lunes, es el tema que ocupó mayor tiempo de la reunión", subrayó.