Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos Ambientada en los años 70, la trama sigue a Margaret Simon, una niña de 11 años que debe enfrentarse a la mudanza de la ciudad a los suburbios. + Seguir en







Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público

Una de las transiciones más universales y complejas del ser humano encuentra finalmente una representación luminosa y honesta en la pantalla de Netflix. Basada en el icónico y a veces polémico bestseller de Judy Blume, la película ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret ha desembarcado en la plataforma para demostrar que se puede hablar de la preadolescencia con una sensibilidad exquisita.

En un catálogo saturado de historias juveniles intensas, esta propuesta destaca por su capacidad de emocionar desde la sencillez, capturando ese momento exacto en que la infancia se desvanece para dar paso a las preguntas existenciales, los cambios físicos y la búsqueda de una identidad propia.

Sinopsis de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno de Netflix -¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret - Netflix - Películas "¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret" es una historia sobre el paso a la pubertad de Margaret Simon, una niña de 11 años que se muda de Nueva York a los suburbios.

Enfrenta cambios físicos, nuevas amistades, la búsqueda de su identidad religiosa, con padres cristianos y judíos, y mantiene una relación íntima y conversacional con Dios.

Tráiler de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret Embed - ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret l Tráiler Oficial Reparto de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret Margaret Simon: Abby Ryder Fortson.

Abby Ryder Fortson. Barbara Simon (Madre): Rachel McAdams.

Rachel McAdams. Sylvia Simon (Abuela): Kathy Bates.

Kathy Bates. Herb Simon (Padre): Benny Safdie.

Benny Safdie. Nancy Wheeler: Elle Graham.

Elle Graham. Laura Danker: Isol Young.

Isol Young. Janie Loomis: Amari Alexis Price.

Amari Alexis Price. Gretchen Potter: Katherine Kupferer.

Katherine Kupferer. Moose Freed: Aidan Wojtak-Hissong.