Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
Una de las transiciones más universales y complejas del ser humano encuentra finalmente una representación luminosa y honesta en la pantalla de Netflix. Basada en el icónico y a veces polémico bestseller de Judy Blume, la película ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret ha desembarcado en la plataforma para demostrar que se puede hablar de la preadolescencia con una sensibilidad exquisita.
En un catálogo saturado de historias juveniles intensas, esta propuesta destaca por su capacidad de emocionardesde la sencillez, capturando ese momento exacto en que la infancia se desvanece para dar paso a las preguntas existenciales, los cambios físicos y la búsqueda de una identidad propia.
Sinopsis de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno de Netflix
"¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret" es una historia sobre el paso a la pubertad de Margaret Simon, una niña de 11 años que se muda de Nueva York a los suburbios.
Enfrenta cambios físicos, nuevas amistades, la búsqueda de su identidad religiosa, con padres cristianos y judíos, y mantiene una relación íntima y conversacional con Dios.
Tráiler de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret
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