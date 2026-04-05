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La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

La participante tuvo otro tenso cruce con la jugadora de la primera edición del relity y tras escupirle en la cara, Paganini no la perdonó y reaccionó.

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La relación entre Pincoya y Tamara Paganini parece no tener paz, es que a la pelea de los últimos días se suma una que escaló a agresiones severas, lo que podría derivar en una dura sanción en Gran Hermano.

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El primer cortocircuito entra ambas ocurrió cuando la participante de la primera edición del reality se quejó por la falta de limpieza, a pesar de que hay turnos diagramados para ordenar los espacios en común, y la chilena le contestó y la acusó de querer “llamar la atención”.

Ahora la diputa tuvo un nuevo capítulo este domingo por la mañana donde las dos reaccionaron de mala manera y Pincoya denunció a la rubia de quemarla con el café caliente cuando tuvieron un fuerte cruce en la galería de la casa.

Si bien en las imágenes que se volvieron virales no se escucha la discusión entre las hermanitas, sí se puede apreciar el momento en que Tamara se le acerca a su compañera y ésta la escupe en la cara. Todo habría comenzado porque la chilena le recriminó a la jugadora de sacarle la ropa del lavarropas. La cámara rápidamente apunta al resto de los participantes dentro de casa sin prestar atención a la secuencia.

Posteriormente se la ve entrar a la Paganini directo hasta la puerta del confesionario e inmediatamente la charla que tiene la exparticipante del reality de Chile junto a Andrea Del Boca, quien le advierte que no se “descontrole” con sus reacciones. “Yo no me voy a dejar”, le advirtió cuando en escena entra Yipio preguntando qué pasó.

“Me tiró café. Está caliente, pero yo estoy bien”, le contó y la jugadora uruguaya le reveló que la escuchó a Brian Sarmiento comentarle a Martín que Tamara no le tiró el líquido, sino que fue ella misma. “Felices pascuas. Yo ya pedí un médico porque yo estaba tomando café caliente… no me voy a poner agua para que me salga ampolla”, relató la chilena.

Tras ingresar a la casa a dejar la taza de café en la bacha de cocina, le hizo el comentario recriminador a Brian “¿así que al agua me lo tiré yo?” y se fue pidiéndole a Gran Hermano asistencia médica. Mientras esperaba a que le abriera la puerta del confesionario es interceptada por Daniela quien se acercó para saber lo que sucedió.

“Gran Hermano necesito médico porqué me quemaron con agua caliente, me tiró la taza de agua hirviendo. La Tamara, porque yo le mandé un pollo, lo escupí”, le contó a su compañera sobre la secuencia que vivieron.

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¿Habrá sanción? Gran Hermano evalúa qué sucederá con Pincoya y Tamara Paganini

Tras la fuerte pelea entre Tamara Paganini y Pincoya, la producción del reality evaluará aplicar una sanción a ambas participantes.

Todo comenzó cuando Pincoya fue a reclamarle a Tamara por haberle sacado su ropa del lavarropas. En ese momento, la transmisión fue interrumpida.

Luego, las dos dieron su versión de lo ocurrido. Por un lado, Tamara acusa a la chilena de haberla empujado y escupido. Por el otro, Pincoya sostiene que su compañera le tiró agua hirviendo en la pierna. De confirmarse una sanción, se conocerá durante la gala de este domingo.

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