Desde Italia aseguran que Christian Pulisic y Sydney Sweeney estarían en pareja: ¿a qué se debe? Este cruce de ámbitos generó un interés masivo, posicionando a la supuesta pareja como el tema de conversación principal en redes sociales a nivel global. + Seguir en







Un rumor vincula sentimentalmente al futbolista Christian Pulisic con la actriz Sydney Sweeney y el tema se volvió viral en redes sociales y medios internacionales.

La versión surgió en Italia desde la cuenta deportiva DNA Bomber y tomó fuerza cuando el diario La Gazzetta dello Sport difundió la información.

Sin fotos ni declaraciones oficiales, la supuesta relación se mantiene en el terreno de las especulaciones y el hermetismo.

Las teorías indican que el vínculo pudo nacer por redes sociales, eventos de moda o compromisos con marcas que conectan al fútbol europeo con Hollywood. El mundo del deporte y el entretenimiento se vio sacudido por un rumor que vincula sentimentalmente a dos figuras de alto perfil: el futbolista estadounidense Christian Pulisic y la actriz Sydney Sweeney. La noticia, que cruza los caminos de la figura del AC Milan con una de las estrellas más rutilantes de Hollywood gracias a sus papeles en Euphoria y The White Lotus, no tardó en volverse viral. Este cruce de ámbitos generó un interés masivo y posicionó a la supuesta pareja como el tema de conversación principal en redes sociales a nivel global.

La versión tuvo su origen en Italia, específicamente a través de una publicación de la cuenta deportiva DNA Bomber, reconocida por difundir trascendidos del fútbol europeo. La relevancia del rumor escaló rápidamente cuando medios de gran trayectoria, como La Gazzetta dello Sport, se hicieron eco de la información. A partir de ese momento, la noticia saltó de los portales deportivos a los de espectáculos y desató una oleada de memes, especulaciones y debates entre los seguidores de ambos protagonistas, que analizan cada movimiento de las celebridades.

-Christian Pulisic y Sydney Sweeney A pesar del enorme revuelo mediático, la relación aún se mantiene en el terreno de la conjetura. Hasta el momento, ni el capitán de la selección de Estados Unidos ni la actriz emitieron declaraciones para confirmar o desmentir el vínculo. Ante la ausencia de imágenes, fotos de paparazzi o apariciones públicas que respalden la unión, muchos consideran que podría tratarse simplemente de una construcción digital, aunque el hermetismo de los involucrados solo alimenta aún más la curiosidad del público.

Cómo se habría formado la pareja de Christian Pulisic y Sydney Sweeney El inesperado romance entre el “Capitán América” del fútbol y la estrella de Euphoria habría tenido su origen en el creciente cruce de agendas entre las celebridades estadounidenses y el deporte europeo. Según las teorías que circulan en la prensa italiana, el primer acercamiento se habría producido a través de redes sociales, un espacio donde ambos comparten círculos de amigos en común dentro de la industria del entretenimiento. También se especula con que la actriz, interesada en la moda y los eventos internacionales, podría haber coincidido con el delantero en alguna gala exclusiva en Europa, en el marco de sus frecuentes visitas a las capitales del diseño.

Sydney Sweeney Redes sociales Otra versión sugiere que el vínculo se fortaleció gracias a la conexión de ambos con marcas de alto nivel que patrocinan tanto al AC Milan como a grandes producciones de Hollywood. Este tipo de eventos corporativos suele funcionar como punto de encuentro para figuras de distintos ámbitos, lejos del ojo público. De acuerdo con trascendidos de medios como DNA Bomber, la química entre ambos fue inmediata, con puntos en común vinculados a su origen estadounidense y al desafío de desarrollarse profesionalmente en el exterior, en el caso de Christian Pulisic radicado en Italia.