5 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump afirma que podría acordar con Irán "este mismo lunes", pero igual vuelve a lanzar fuertes amenazas

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó este domingo con ataques y amenazas cruzadas, aunque el presidente de norteamericano aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán el lunes. La tensión se centra en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial del crudo.

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Donald Trump publicó un enigmático mensaje en su red Truth Social.

Donald Trump publicó un enigmático mensaje en su red Truth Social.

"Si no hay acuerdo, habrá bombardeos y control del petróleo”, aseguró hoy el presidente estadounidense Donald Trump a la cadena Fox News. El conflicto entre Estados Unidos y los países de Medio Oriente se intensificó este domingo 5 de abril con ataques y amenazas cruzadas, aunque el republicano aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán el lunes. La tensión se centra en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial del crudo.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.
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Con un misterioso posteo en su red Truth Social se despachó Trump para agregarle más leña al fuego de Medio Oriente. “¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, dice el telegrama. Se trataría de una prórroga del plazo fijado para alcanzar un acuerdo con Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz; de no concretarse, el país enfrentaría un bombardeo de gran magnitud.

El nuevo plazo para Irán fue fijado para las 00:00 GMT del miércoles, lo que implica extender por un día el ultimátum dado por Trump. Pasado ese límite, el mandatario advirtió que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes del país. Asimismo, aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán el lunes, antes de que expire el plazo para reabrir el estrecho de Ormuz. De no lograrse, el mandatario anticipó que se producirán grandes bombardeos.

Estrecho Ormuz

El republicano aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Irán en las próximas horas, aunque advirtió que, si las negociaciones fracasan, está dispuesto "a intensificar la ofensiva militar y tomar control del petróleo". También garantizó inmunidad a los negociadores iraníes para que no sean blanco de ataques de Estados Unidos o Israel. Según el mandatario, el diálogo no incluye la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares, ya que "Teherán habría renunciado a esa idea".

Por su parte, Irán respondió con dureza a las amenazas de Trump. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que las acciones “imprudentes” del mandatario estadounidense están llevando a su país a un “infierno viviente” y que toda la región podría arder si continúa siguiendo las órdenes del primer ministro israelí. Señaló además que Trump no logrará nada “con crímenes de guerra” y sostuvo que la única salida es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a lo que calificó como un juego peligroso.

Pero Trump no reculó y por el contrario, volvió a lanzar amenazas contra Irán y fijó como límite el martes para que se reabra el estrecho de Ormuz. Dijo que, si no hay acuerdo, ordenará ataques contra la infraestructura eléctrica y puentes del país.“Abran el maldito estrecho o vivirán en el infierno”, escribió en su red social.

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