5 de abril de 2026 Inicio
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Impactante temporal en Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado

La víctima jugaba en una calle anegada cuando recibió una descarga eléctrica. Investigan si hubo fallas en el tendido en medio de las intensas lluvias.

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Tragedia en Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado durante el temporal

Tras una jornada de intenso calor, un fuerte temporal se desató pasadas las 20 en Tucumán y golpeó con mayor fuerza en la zona sur. Las lluvias provocaron anegamientos, calles intransitables y caída de árboles, en un escenario que volvió a poner en alerta a la provincia tras los daños registrados semanas atrás por fenómenos similares.

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En ese contexto, un niño de 12 años murió este sábado en San Miguel de Tucumán tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública, en medio del fuerte temporal que afecta a la provincia. Se trata de la primera víctima fatal confirmada en el marco de las intensas precipitaciones que se registran desde hace varias horas.

El hecho ocurrió en la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. Según los primeros datos, el menor, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en el agua acumulada cuando entró en contacto con una corriente eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

Las circunstancias del episodio aún están bajo investigación. Las autoridades buscan establecer el origen de la descarga, en un contexto marcado por calles inundadas, cables caídos y posibles fallas en la infraestructura eléctrica a raíz del temporal.

De acuerdo a medios locales, el niño cursaba el último año de la escuela primaria y era el único hijo varón de su familia. La escena cobró mayor dramatismo con la llegada de su padre, quien se enteró de lo ocurrido en el lugar.

El caso generó conmoción en la comunidad y renovó las advertencias sobre los riesgos eléctricos en la vía pública durante fenómenos climáticos de esta magnitud, especialmente en zonas donde el sistema eléctrico puede verse comprometido.

La crecida del río Chirimayo encendió las alarmas en áreas cercanas a la Ruta 65 y el puente de Alpachiri. En departamentos como Monteros y Chicligasta se reportaron viviendas inundadas y caminos colapsados, mientras que una correntada de barro en Piedra Grande afectó sectores habitados. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte de la Ruta Nacional 65 ante el riesgo estructural en el puente y la posibilidad de nuevos desbordes si continúan las lluvias.

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