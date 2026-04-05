5 de abril de 2026 Inicio
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Video: una influencer grabó el saqueo de un camión en Mendoza y se hizo viral

El hecho se produjo en el distrito de Perdriel, donde el vehículo volcó tras una mala maniobra de una camioneta. Por el enfrentamiento, varios móviles policiales fueron destrozados.

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El hecho se produjo en Mendoza.

El hecho se produjo en Mendoza.

Un camión de carga volcó sobre la Ruta 40, a la altura del distrito mendocino de Perdriel, llevó a un saqueo de parte de decenas de personas. El vehículo, que fue viralizado por una influencer en las redes sociales, trasladaba aceite de oliva chileno hacia Brasil.

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.
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El hecho se registró cuando unos policías fueron recibidos con una lluvia de piedras por parte de la multitud que intentaba apropiarse de las botellas. El enfrentamiento resultó en destrozos de varios móviles policiales y obligó a un despliegue mayor para contener la resistencia de los vecinos.

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En este marco, la influencer Julaa Greco, que tiene cerca de 342.000 seguidores en Instagram, grabó el suceso y publicó el video en la red social. "Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay. Dale, moco. Manoteá", expresó. Además, agradeció irónicamente por los productos, mientras filmaba camionetas particulares cargadas con más de 10 cajas de aceite sustraídas del semirremolque accidentado.

En tanto, las botellas de aceite de oliva chileno que yacían en la calzada de Luján de Cuyo fueron publicadas en distintas plataformas como Marketplace, lo que expuso la rapidez con la que la mercancía de siniestros viales se saltea los controles sanitarios e impositivos e ingresan a mercados secundarios.

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