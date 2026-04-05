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Esta historia de Netflix alcanzó a ser una trilogía y su última película es furor: de cuál se trata

Con una narrativa directa y un enfoque crudo, la película combina acción y denuncia social en una historia que mantiene la tensión de principio a fin.

Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala)

Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento fina

Netflix

Mardaani 3 irrumpió en el catálogo de Netflix como una de las propuestas más potentes del cine de suspenso y acción actual. La película retoma la exitosa saga policial y se consolida como una pieza clave para quienes buscan relatos de alta intensidad emocional. En esta entrega, la trama no se limita a la espectacularidad de las persecuciones, sino que eleva la apuesta al sumergir al espectador en una narrativa cruda y asfixiante que mantiene la tensión desde el primer minuto.

En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas
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El filme destaca principalmente por su capacidad de equilibrar la acción policial con una problemática social profundamente inquietante. A través de una dirección ágil y un guion sólido, la historia explora las zonas más oscuras del crimen organizado y enfrenta a su protagonista a dilemas morales complejos. Esta profundidad temática permite que la película trascienda el género convencional y la convierte en un thriller psicológico que resuena mucho después de los créditos finales.

La recepción por parte de los suscriptores fue inmediata y posicionó a la cinta entre lo más visto de la plataforma gracias a su ritmo implacable. Con una puesta en escena impactante y actuaciones que transmiten una vulnerabilidad feroz, Mardaani 3 logra revitalizar la franquicia y ofrecer una experiencia cinematográfica madura. Se presenta así como una opción imprescindible para quienes disfrutan de historias donde la justicia se busca en contextos de extrema peligrosidad y realismo.

Mardaani 3
Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento fina

Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento fina

Sinopsis de Mardaani 3, la película tendencia en Netflix

La trama de Mardaani 3 marca el regreso de la implacable inspectora Shivani Shivaji Roy, interpretada nuevamente por Rani Mukerji, quien se enfrenta al caso más complejo y desgarrador de su carrera. La historia comienza con el secuestro de Ruhani, la hija de un importante diplomático indio, y Jhimli, la hija de una empleada doméstica, en medio de un juego de escondidas. Este incidente destapa una realidad aterradora: la desaparición sistemática de 93 niñas en apenas tres meses, todas pertenecientes a sectores vulnerables, lo que moviliza a la unidad especial en una carrera contra el tiempo para desmantelar una red criminal sin precedentes.

A medida que Shivani profundiza en la investigación, descubre que las menores cayeron en manos de una poderosa mafia de mendicidad liderada por una mujer conocida como “Amma”. Sin embargo, el horror escala cuando la policía detecta que detrás de la fachada de la explotación callejera se esconde una operación científica ilegal. Las niñas son utilizadas como sujetos de prueba en experimentos farmacéuticos relacionados con una variante mutada del virus del papiloma humano (VPH), llevados a cabo en centros de rehabilitación clandestinos que operan con total impunidad.

La película alcanza su punto de máxima tensión cuando Shivani, tras ser suspendida de su cargo por presiones políticas y manipulación de pruebas, decide continuar la búsqueda de manera extraoficial. Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento final. Con un enfoque crudo y realista, esta tercera entrega no solo cierra la trilogía con acción vibrante, sino que también denuncia las redes de tráfico humano y la corrupción corporativa que acechan a los más indefensos.

Tráiler de Mardaani 3

Embed - Mardaani 3 | Official Trailer | Rani Mukerji | Abhiraj Minawala

Reparto de Mardaani 3

  • Rani Mukerji como Shivani Shivaji Roy (Inspectora Jefe / SSP)
  • Mallika Prasad Sinha como Amma (La antagonista principal / Líder de la mafia)
  • Janki Bodiwala como Fatima Anwar (Oficial de policía)
  • Prajesh Kashyap como Ramanujan (Villano / Científico)
  • Jisshu Sengupta como Dr. Bikram Roy (Esposo de Shivani)
  • Indraneel Bhattacharya como Embajador Sahu
  • Mikhail Yawalkar como Inspector Balwinder Singh Sodhi
  • Avanee Joshi como Ruhani (Hija del embajador)
  • Diorr Varghese como Jhimli
  • Naved Aslam como Secretario de Home (Vijender Sahani)
  • Roopangi Vanvari como Smita (Madre de Ruhani)
  • Aeklavya Tomer como KD (Informante)
  • Jimpa Sangpo Bhutia como Jimpa
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