Pánico en Estados Unidos: un conductor borracho atropelló a 15 personas en una celebración oriental Ocurrió durante un desfile en New Iberia con motivo de la celebración del Año Nuevo Lao. Cuatro de las víctimas están en estado grave. El conductor tenía 0.137 g% de alcohol en sangre. Por + Seguir en







Así quedó el auto después de atropellas a 15 personas.

Un conductor alcoholizado atropelló este sábado a al menos 15 personas durante un desfile en New Iberia con motivo de la celebración del Año Nuevo Lao en Luisiana, Estados Unidos.

El impacto desató el pánico y motivó un amplio operativo sanitario. Los equipos médicos trasladaron a las víctimas en ambulancias y dos en helicópteros hacia centros de salud en Lafayette. Al menos cuatro pacientes permanecen en estado crítico por la gravedad de las lesiones.

La Oficina del Sheriff del condado de New Iberia evaluó el suceso y dictaminó en sus reportes que "no parece haber sido un acto deliberado".

Embed Plus de 20 blessés après qu'un conducteur ivre s'est écrasé dans un défilé à New Iberia, en Louisiane https://t.co/msq7gcll69 — Nuurul_Bish'ri (@touhfatu) April 5, 2026 Embed BREAKING:



A car crashed into a parade in New Iberia, injuring over 20 people.

At least 5 are in critical condition after the incident during the Louisiana Lao New Year Festival, with a suspected drunk driver involved. - BNO News pic.twitter.com/OmQvQcDT9Q — Info Room (@InfoR00M) April 4, 2026 La Policía Estatal detalló el inicio de su intervención: "aproximadamente a las 2:30 horas del 4 de abril de 2026, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Iberia solicitó la ayuda de la Tropa I de la Policía Estatal de Louisiana para atender un accidente en el que se vieron implicados varios peatones en la zona de Savannaket Street y Melancon Road, en Broussard. La investigación dio lugar a la detención de Todd Landry, de 57 años, de Jeanerette".

Las autoridades policiales encarcelaron al conductor ebrio Los efectivos confirmaron la captura del individuo en el lugar del siniestro. El reporte oficial precisó que "durante el desfile del Año Nuevo de Lao, el vehículo que conducía Landry atropelló a varios peatones".

El hombre evidenció signos de intoxicación. Una prueba de aliento posterior registró un nivel de alcohol en la sangre de 0.137 g%. Los agentes trasladaron al detenido a la cárcel de la parroquia de New Iberia. El responsable enfrenta 18 cargos por lesiones por negligencia en primer grado, delitos por conducción imprudente y transporte de envases abiertos.