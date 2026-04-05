5 de abril de 2026 Inicio
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Cambia la renovación de la licencia de conducir en 2026: qué debés saber

La Municipalidad de Cipolletti informó cambios en el sistema de emisión y renovación de la licencia de conducir.

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Cambia la renovación de la licencia de conducir en 2026: qué debés saber
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  • El Municipio de Cipolletti implementó un sistema digital obligatorio para emitir y renovar licencias de conducir mediante turnos online.
  • La Dirección de Tránsito de Cipolletti busca ordenar la atención, reducir esperas y evitar que los vecinos asistan sin cita previa.
  • El sistema permite completar datos, descargar requisitos y pagar el CENAT y tasas municipales de forma electrónica antes del turno.
  • Las autoridades recomiendan solicitar turno con al menos dos semanas de anticipación para garantizar una atención ágil.

El Municipio de Cipolletti implementó cambios significativos en el proceso de emisión y renovación de las licencias de conducir con el objetivo de modernizar la gestión administrativa. Según informó la Dirección de Tránsito municipal, a partir de ahora la obtención del carnet de conducir está centralizada en una plataforma digital. Esto significa que los ciudadanos deben gestionar sus solicitudes de manera exclusiva a través del sistema de turnos disponible en la página web oficial de la comuna.

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Esta nueva modalidad busca optimizar la prestación del servicio y garantizar un acceso mucho más ordenado al trámite. Al establecer la obligatoriedad del turno previo, las autoridades buscan eliminar las complicaciones generadas por la asistencia espontánea de personas a las oficinas. De esta manera, el municipio apuesta por una organización más eficiente que permite a cada contribuyente conocer con exactitud el horario de su atención, lo que reduce la incertidumbre y el tiempo de espera.

Licencia conducir

En última instancia, la medida apunta directamente a evitar demoras innecesarias y agilizar el flujo de trabajo dentro de las dependencias municipales. La Dirección de Tránsito destacó que el sistema online permite una mejor distribución de la demanda diaria y asegura que el personal pueda brindar una atención de mayor calidad. Con esta actualización, Cipolletti se suma a la tendencia de digitalización de trámites públicos y facilita una de las gestiones más frecuentes para los conductores locales..

Cómo se renueva la licencia de conducir en Cipolletti a partir de abril 2026

A partir de abril de 2026, el Municipio de Cipolletti consolidó un esquema de renovación basado exclusivamente en la autogestión digital. Para iniciar el proceso, los conductores deben ingresar al portal oficial de la municipalidad y dirigirse a la sección de la Dirección de Tránsito, donde está habilitado el sistema de turnos online. Es fundamental que los interesados completen sus datos con anticipación, ya que la plataforma permite visualizar la disponibilidad de fechas y horarios en tiempo real y evita que los vecinos tengan que trasladarse a las oficinas sin una cita confirmada.

Licencia conducir 3.png

Una de las principales ventajas de este sistema actualizado es la posibilidad de descargar los formularios de pago y los requisitos de forma previa. Los usuarios pueden abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y las tasas municipales de manera electrónica antes de asistir a la revisión presencial. Este paso resulta clave para agilizar la atención en las dependencias de la calle Libertad, ya que al momento de la cita el solicitante debe contar con toda la documentación necesaria para realizar los exámenes físicos, psíquicos y la toma de la nueva fotografía.

Para quienes tengan el vencimiento del carnet durante abril de 2026, las autoridades recomiendan gestionar el turno con al menos dos semanas de anticipación. Debido a que el sistema busca eliminar las esperas prolongadas y ordenar la demanda, asistir con la cita programada garantiza un flujo de atención dinámico que en la mayoría de los casos no supera los 45 minutos. Con esta medida, el municipio busca reducir el ausentismo y la saturación de las oficinas, además de ofrecer un servicio más respetuoso con el tiempo de los ciudadanos de Cipolletti.

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