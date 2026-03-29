29 de marzo de 2026 Inicio
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Violento choque entre un patrullero y un colectivo: destrozaron una pizzería y hay al menos 9 heridos

Un interno de la línea 168 impactó contra el móvil policial en la esquina porteña de San Juan y Sáenz Peña. La fuerza del impacto impulsó al vehículo de la Policía de la Ciudad hacia el interior del local.

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El brutal choque terminó con el local destrozado.

C5N

Un colectivo de la línea 168 chocó en la mañana de este domingo a un patrullero de la Policía de la Ciudad que presuntamente iba a alta velocidad mientras realizaba una persecución. La fuerza del impacto hizo que el móvil policial atravesara la vidriera de una pizzería ubicada en la esquina y quedara dentro del local. Hay más de diez heridos.

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El incidente ocurrió minutos antes de las 7 en el cruce de San Juan y Luis Sáenz Peña, en el barrio porteño de Constitución. Las cámaras de seguridad registraron que el patrullero cruzó en rojo por la transversal a la avenida, a alta velocidad, y generó el impacto.

Tras el choque, la fuerza del colectivo empujó al móvil policial y lo llevó dentro de la pizzería, que sufrió millonarios destrozos. El ómnibus, por su parte, quedó sobre la vereda, a escasos metros de ingresar también en el comercio gastronómico. Y con la parte delantera completamente destrozada.

El SAME arribó al lugar para la atención de los heridos. Los efectivos policiales que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que el chofer y varios pasajeros fueron derivados al Hospital Ramos Mejía.

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