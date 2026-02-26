Video: un puma apareció en Vaca Muerta y causó pánico entre los trabajadores El episodio ocurrió en la planta de tratamiento de petróleo crudo ubicada en la base del volcán Auca Mahuida, en la zona de Rincón de los Sauces. El animal se alejó solo y sin causar daños. Por + Seguir en







El puma apareció en la planta de tratamiento de petróleo crudo en la base del volcán Auca Mahuida, en la zona de Ricón de los Sauces. Redes sociales

Un puma apareció este jueves por la madrugada en el predio de Vaca Muerta y generó pánico entre los trabajadores. El felino paseó por las instalaciones industriales durante varios minutos, hasta que finalmente se alejó solo, sin la intervención de especialistas en protección animal y sin causar daños.

El episodio ocurrió en la planta de tratamiento de petróleo crudo ubicada en la base del volcán Auca Mahuida, en la zona de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. El hecho fue registrado por los teléfonos de los trabajadores que se encontraban en el lugar y se sorprendieron ante la presencia del puma.

Según las imágenes difundidas por el Diario Río Negro, el felino recorrió las instalaciones sin mostrarse agresivo, mientras los obreros de la planta de procesamiento lo observaban con estupor y preocupación. Pero el animal no tuvo intención de atacar a ninguna persona: de hecho, actuó como si fuera un pequeño gato que paseaba por los techos, aunque con un tamaño bastante superior.

Embed Apareció un puma en una planta de Vaca Muerta y sorprendió a trabajadores petroleros. En Rincón de los Sauces, un puma ingresó a una planta de tratamiento de crudo y fue registrado en video, el animal se fue por sí solo sin causar daños. pic.twitter.com/8s7QB8nssk — Daniel Bascary Saldaño (@PeyaDaniel) February 26, 2026 Finalmente, el puma se alejó solo y sin causar ningún daño. No fue necesaria la intervención de especialistas en el manejo de estos animales salvajes.

La planta de procesamiento de petróleo se encuentra ubicada en la base del volcán Auca Mahuida, una zona que combina actividad hidrocarburífera con un área natural protegida en la que existe una enorme biodiversidad, y es el hábitat natural de muchas especies autóctonas. Entre ellas, los pumas, que suelen desplazarse por kilómetros en busca de alimento, agua y refugio.