Un puma apareció este jueves por la madrugada en el predio de Vaca Muerta y generó pánico entre los trabajadores. El felino paseó por las instalaciones industriales durante varios minutos, hasta que finalmente se alejó solo, sin la intervención de especialistas en protección animal y sin causar daños.
El episodio ocurrió en la planta de tratamiento de petróleo crudo ubicada en la base del volcán Auca Mahuida, en la zona de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. El hecho fue registrado por los teléfonos de los trabajadores que se encontraban en el lugar y se sorprendieron ante la presencia del puma.
Según las imágenes difundidas por el Diario Río Negro, el felino recorrió las instalaciones sin mostrarse agresivo, mientras los obreros de la planta de procesamiento lo observaban con estupor y preocupación. Pero el animal no tuvo intención de atacar a ninguna persona: de hecho, actuó como si fuera un pequeño gato que paseaba por los techos, aunque con un tamaño bastante superior.
Finalmente, el puma se alejó solo y sin causar ningún daño. No fue necesaria la intervención de especialistas en el manejo de estos animales salvajes.
La planta de procesamiento de petróleo se encuentra ubicada en la base del volcán Auca Mahuida, una zona que combina actividad hidrocarburífera con un área natural protegida en la que existe una enorme biodiversidad, y es el hábitat natural de muchas especies autóctonas. Entre ellas, los pumas, que suelen desplazarse por kilómetros en busca de alimento, agua y refugio.
El crecimiento de la actividad industrial de Vaca Muerta hizo que cada vez sea más frecuente que los trabajadores se encuentren con los animales del lugar. Ante esta situación, las empresas refuerzan periódicamente sus protocolos de prevención y seguridad.