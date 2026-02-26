26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan

Las sanciones aumentaron en toda la provincia. Conocer los valores ayuda a evitar infracciones y riesgos en la vía pública.

Por
En San Juan

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF.

Freepik
  • La provincia informó una actualización en los valores de las infracciones viales a partir de marzo de 2026.
  • La Unidad Fija fue establecida en $1.920, base para calcular cada sanción.
  • Las penalidades más altas alcanzan los $576.000 en casos graves como conducir sin licencia o bajo efectos del alcohol en vehículos de gran porte.
  • También se detallaron montos para faltas frecuentes como cruzar en rojo, no tener seguro o usar el celular al volante.

Las autoridades provinciales confirmaron una modificación en los importes de las sanciones viales que comenzarán a regir en marzo de 2026. La actualización impacta en todas las categorías de infracciones y aumenta los montos máximos a cifras considerablemente más altas.

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.
Te puede interesar:

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

El ajuste se basa en el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), parámetro que determina el costo de cada falta. Según lo informado por el Ministerio de Gobierno, la UF quedó establecida en $1.920, cifra que sirve como referencia para calcular las penalidades según la gravedad y el tipo de vehículo involucrado.

Con esta actualización, las infracciones más severas registran montos que superan el medio millón de pesos, mientras que las faltas habituales también muestran incrementos importantes.

Multas San Isidro

Qué valor tienen las multas de tránsito en San Juan para marzo 2026

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF. Se aplica, por ejemplo, cuando una persona maneja un camión o una unidad de transporte público sin licencia habilitante o bajo estado de ebriedad.

En el caso de la falta de licencia, las penalidades varían según el vehículo. Por ejemplo para motos se fijan en 100 UF ($192.000), para autos y camionetas en 250 UF ($480.000) y para camiones o transporte público en 300 UF ($576.000). Situaciones similares se contemplan para quienes manejan con alcohol en sangre, con montos que parten desde 150 UF ($288.000) en motocicletas y llegan al tope de 300 UF en vehículos de mayor porte.

multa

Negarse a realizar el control de alcoholemia implica una sanción de 150 UF, equivalente a $288.000. Otras conductas frecuentes también presentan cifras importantes, por ejemplo cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o no contar con la Revisión Técnica Obligatoria implican 250 UF ($480.000), mientras que no tener seguro obligatorio asciende a 200 UF ($384.000).

Entre las faltas de menor valor se encuentran usar el teléfono celular mientras se maneja o estacionar en doble fila, ambas con 50 UF ($96.000). No utilizar casco o cinturón de seguridad, carecer de tarjeta identificatoria del vehículo o no portar chaleco reflectante también generan sanciones que oscilan entre 100 y 150 UF. Desde la cartera oficial recordaron la importancia de cumplir con la documentación exigida y respetar las señales para evitar penalidades y resguardar la seguridad vial.

Noticias relacionadas

Una imagen imperdible. 
play

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Este es el caso del argentino que malinterpretó una invitación de sus amigos estadounidenses.

No era lo que esperaba: es argentino, vive en Estados Unidos y se volvió viral por mostrar la invitación que le hicieron para un partido

Las enseñanzas de Mencio, filósofo chino

Mencio, filósofo chino: "Examina tu amor si amás a las personas y se muestran hostiles con vos"

play

Santa Fe: encontraron en Reconquista el cuerpo del empresario desaparecido

play

El repudio de la familia de Pablo Grillo a la represión policial: la carta tras un nuevo ataque a la prensa

Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Rating Cero

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

Hace 9 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 18 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 45 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 45 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 47 minutos