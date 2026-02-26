Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan Las sanciones aumentaron en toda la provincia. Conocer los valores ayuda a evitar infracciones y riesgos en la vía pública. Por + Seguir en







En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF. Freepik

La provincia informó una actualización en los valores de las infracciones viales a partir de marzo de 2026.

La Unidad Fija fue establecida en $1.920, base para calcular cada sanción.

Las penalidades más altas alcanzan los $576.000 en casos graves como conducir sin licencia o bajo efectos del alcohol en vehículos de gran porte.

También se detallaron montos para faltas frecuentes como cruzar en rojo, no tener seguro o usar el celular al volante. Las autoridades provinciales confirmaron una modificación en los importes de las sanciones viales que comenzarán a regir en marzo de 2026. La actualización impacta en todas las categorías de infracciones y aumenta los montos máximos a cifras considerablemente más altas.

El ajuste se basa en el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), parámetro que determina el costo de cada falta. Según lo informado por el Ministerio de Gobierno, la UF quedó establecida en $1.920, cifra que sirve como referencia para calcular las penalidades según la gravedad y el tipo de vehículo involucrado.

Con esta actualización, las infracciones más severas registran montos que superan el medio millón de pesos, mientras que las faltas habituales también muestran incrementos importantes.

Multas San Isidro Qué valor tienen las multas de tránsito en San Juan para marzo 2026 En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF. Se aplica, por ejemplo, cuando una persona maneja un camión o una unidad de transporte público sin licencia habilitante o bajo estado de ebriedad.

En el caso de la falta de licencia, las penalidades varían según el vehículo. Por ejemplo para motos se fijan en 100 UF ($192.000), para autos y camionetas en 250 UF ($480.000) y para camiones o transporte público en 300 UF ($576.000). Situaciones similares se contemplan para quienes manejan con alcohol en sangre, con montos que parten desde 150 UF ($288.000) en motocicletas y llegan al tope de 300 UF en vehículos de mayor porte.