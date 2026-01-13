13 de enero de 2026 Inicio
Chaco: tres hombres fueron detenidos por golpear con un ladrillo y abusar sexualmente a una joven de 22 años

El hecho sucedió este martes por la mañana en la ciudad de Resistencia. Hasta el momento, hay un cuarto implicado que continúa prófugo. La chica se encuentra en buen estado de salud.

Tres de los cuatro acusados ya fueron detenidos por la Policía.

Tres hombres fueron detenidos este martes en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, acusados de abusar sexualmente de una joven de 22 años y golpearla con un ladrillo en su rostro.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del martes. Según la denuncia de la joven, hacia las 8 de la mañana, cuatro hombres le interceptaron el paso cuando caminaba por la calle 12 del Barrio Chino de Resistencia. Dos de ellos comenzaron a tocar sus partes íntimas mientras la atosigaban para que fuera a tomar alcohol con el grupo.

Como la chica se negó, uno de los hombres le pegó con un ladrillo en el rostro. Al mismo tiempo, la joven denunció que intentaron meterla a la fuerza en una casa. Pero, afortunadamente para ella, un vecino del lugar que observó lo sucedido intervino y logró evitar que el episodio se vuelva más grave.

Pocas horas más tarde, la joven fue a denunciar lo sucedido a una dependencia policial, acompañada por su hermana y una prima. Entonces, los agentes la llevaron a la División de Violencia Familiar y de Género de Resistencia y allí formalizó la acusación. Luego, fue atendida en el Hospital Perrando de la capital chaqueña.

A partir de la descripción de los acosadores, la policía pudo identificarlos rápidamente y determinaron que vivían en una precaria casilla del barrio Toba, cerca del lugar del ataque. Hacia las 11 de la mañana, efectivos de la Comisaría 10° Metropolitana pudieron detener a tres de los cuatro acusados. Hasta el momento, el otro implicado en el acoso continúa prófugo.

Por el hecho se abrió una causa por abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Según precisaron fuentes policiales, los acusados se encuentran detenidos en una dependencia local, mientras se intenta localizar al implicado restante.

