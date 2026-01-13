13 de enero de 2026 Inicio
Alerta por robo de medidores de Edenor: denuncian el aumento de casos registrados

Los vecinos de la Ruta 8 denunciaron la sustracción reiterada de los elementos en casas y locales comerciales. Los ladrones revenden las cajas y cables en el mercado ilegal.

Denuncian el robo de medidores de Edenor. 

Vecinos de la localidad bonaerense de Pilar denunciaron el robo reiterado de medidores de Edenor, en la zona de la Ruta 8. No es un hecho aislado, sino que este delito se repite en casas particulares como locales comerciales.

Uno de los locales afectados fue "Neumashop", ubicado en Uriburu 1532 (Ruta 8) entre Las Glicinas y Los Lirios, donde un delincuente se llevó un medidor de Edenor cerca del mediodía.

Desde el medio Pilar A Diario, informaron que el local lindero también sufrió el mismo robo el pasado 5 de enero y que "a esto se le suma una tercera propiedad que fue víctima del mismo hecho vandálico días atrás".

Mientras que desde Diario Resumen de Pilar, comunicaron que el local de fiestas infantiles "Pumbiss", sufrió el mismo robo y quedó captado en una cámara de seguridad de la zona.

