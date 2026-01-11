Detuvieron a dos hombres por el doble crimen en Santa Fe: cuál es la nueva hipótesis Las autoridades identificaron a las personas que quedaron implicadas en lo sucedido y se consolidó una de las principales teorías. Por + Seguir en







Identificaron a dos hombres como sospechosos. Redes sociales

Luego del doble homicidio ocurrido el 31 de diciembre en Sauce Viejo, donde dos personas aparecieron fusiladas en una lancha, las autoridades detuvieron a dos personas señaladas como los responsables y se hizo más fuerte la teoría del cuatrerismo, actividad vinculada al robo de ganado.

Se realizaron las primeras investigaciones y la Policía identificó a J. S., de 61 años, y a M. A. P., de 42, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Tenían en su poder una escopeta calibre 16, ocho cartuchos, una escopeta calibre 12, 31 cartuchos y tres celulares.

Los sospechosos fueron trasladados a la sede policial para ser indagados. Las autoridades avanzaron y caratularon el caso como “doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, según La Voz.

El día del asesinato, los vecinos habían detectado comportamientos inusuales, ya que vieron una lacha a la deriva y avisaron al 911. Allí encontraron los cuerpos de José Oscar Cabrera y su primo Martín Félix Cabrera.

Las primeras investigaciones confirmaron que las víctimas tenían heridas compatibles con disparos de escopeta y adentro había cartuchos de plomo y un arma de fuego. La presencia de un animal muerto llevó a la principal teoría sobre el cuatrerismo.