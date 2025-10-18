Video: piñas y corridas entre los Hell's Angels y trapitos en La Plata El grupo motorizado protagonizó una serie de incidentes en pleno centro de la ciudad y fueron grabados por testigos en las calles de la zona. Por







Piñas en La Plata entre los Hell's Angels, repartidores y trapitos.

Los Hell's Angels no pasaron inadvertidos por su visita a Buenos Aires: durante la noche del viernes protagonizaron serios disturbios en La Plata. Los videos de los vecinos incluyeron piñas y corridas con repartidores y también trapitos que trabajaban en el centro de la ciudad bonaerense.

El primer incidente ocurrió el viernes por la tarde en la zona de calle 6 entre 48 y 49. Según reconstruyó el sitio 0221, todo se habría originado por un malentendido entre tres trapitos y un motociclista, presuntamente de nacionalidad inglesa. Los cuidacoches comenzaron a increparlo sin motivo aparente, lo que desató una discusión que rápidamente escaló a empujones y gritos.

De acuerdo con los testigos, los trapitos rodearon al integrante de los Hells Angels y se produjo un forcejeo que fue captado en video desde la vereda de enfrente.

Aunque las imágenes no muestran todo el episodio, vecinos y comerciantes aseguraron que hubo insultos, empujones y algunos golpes. Finalmente, el motociclista se refugió en un local cercano y los cuidacoches se retiraron, sin que el hecho pasara a mayores.

Sin embargo, la violencia continuó durante la madrugada del sábado un nuevo enfrentamiento a partir de un nuevo enfrentamiento con violencia. Según los primeros testimonios, la pelea se habría iniciado en las inmediaciones de los bares de la zona.

En las imágenes se observa cómo los grupos se trenzan en una pelea a golpes y patadas, mientras de fondo se escuchan los gritos de personas que piden que la pelea se detenga de inmediato.