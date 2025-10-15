15 de octubre de 2025 Inicio
El presidente de los Hell's Angels explicó porqué vinieron al país: " Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando nuestra fiesta anual"

Marcelo Mazza, el representante local de los motoqueros más famosos y temibles del mundo, se comprometió a que no va a haber incidentes durante su encuentro. "Yo garantizo personalmente, haciéndome cargo de todo, que el evento va a salir de la mejor manera", aseguró.

Por
Es una hermandad

"Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año", dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hell's Angels.

Marcelo Mazza, el presidente de los Hell's Angels en Argentina, explicó el motivo el de la presencia de la emblemática banda internacional de motoqueros en el país. "Nosotros estamos acá festejando. Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando la fiesta anual, nos reunimos aproximadamente entre quinientos y seiscientos miembros y hacemos una fiesta donde la pasamos bien", dijo este miércoles ante diferentes medios televisivos.

El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
Hace días que se notó la presencia de los Angels en la ciudad bonaerense de La Plata y, desde ese momento, surgieron las preguntas sobre el motivo de la llegada al país de los motoqueros más conocidos del mundo por las actividades delictivas a las que históricamente estuvieron vinculados. Por este motivo, las fuerzas de seguridad, tanto provinciales, como nacionales, activaron un seguimiento constante a sus miembros.

Ahora, el representante argentino de los Hell's Angels despejó las dudas sobre la presencia de la banda de motoqueros. "Estamos festejando anualmente que nos reunimos entre 500 y 600 miembros, donde la pasamos bien e intercambiamos la cultura. Cada persona que viene acá viene a disfrutar la Argentina", contó Mazza.

hells angels 14-10-25
Se espera la llegada de hasta cinco mil miembros de los Hell's Angels de todo el mundo.



Esta no es la primera vez que sea realiza la convención anual de los Angels en nuestro país. La anterior había sido en el año 2014 en la ciudad de Buenos Aires. "Ahora elegimos La Plata porque queremos mostrar la capital de la provincia de Buenos Aires. Como es chico, logramos llenar todos los hoteles, los bares... La Plata está de fiesta", aseguró.

El presidente argentino de los Hell's Angels aseguró que la mayoría de los miembros llegaron al país sin sus motos. "Con motos van a venir los que son de Argentina, Chile y otros países limítrofes". Luego, brindó detalles de lo que será su encuentro anual: "Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida".

En respuesta al alerta emitido por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que dispuso un operativo de prevención en torno a la reunión, Mazza buscó transmitir tranquilidad: "Yo garantizo personalmente, haciéndome cargo de todo, que el evento va a salir de la mejor manera. La fiesta termina el domingo al mediodía, cuando trasladamos a toda la gente al aeropuerto", adelantó

"Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año", cerró Mazza.





