Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Una moto de la Policía de la Ciudad siguió al ladrón desde la avenida Patricios hasta Almirante Brown, pasando por La Bombonera. El detenido tiene 18 años y ocho antecedentes penales.

La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Un motochorro de 18 años, que le había robado el teléfono celular a una mujer, fue detenido tras una impactante persecución a toda velocidad por las calles de La Boca y, al ser identificado, se comprobó que tenía ocho antecedentes penales por distintos delitos desde el año 2022.

Yiya Murano es reconocida por los crímenes que realizó.
La secuencia quedó grabada por la cámara corporal del efectivo motorizado de la Policía de la Ciudad que persiguió al delincuente. Todo comenzó cuando el joven le arrebató el celular a una mujer que caminaba sobre la avenida Patricios, y los vecinos alertaron a los policías que patrullaban la zona.

El motochorro huyó por Aristóbulo del Valle en dirección a la avenida Almirante Brown, por uno de los lateralres de La Bombonera. Finalmente, la Policía lo interceptó cuando ingresó al Metrobús del Bajo, en Almirante Brown entre Pérez Galdós y Blanes, aprovechando que dos colectivos le cerraron el paso.

Tras su detención, las autoridades comprobaron que el motochorro tenía ocho antecedentes penales por robo, hurto y robo en poblado y en banda. Se secuestró el celular que había robado y la moto Yamaha XTZ Lander 250 que usó para escapar, la cual estaba registrada a nombre de otra persona.

