Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente a dos alumnas en Ciudad Universitaria El joven de 23 años aprehendido por la Policía de la Ciudad el miércoles alrededor del mediodía dentro del predio de la UBA no pertenecía a la comunidad educativa y portaba una réplica de un arma. Las víctimas son dos estudiantes, quienes denunciaron haber sufrido "tocamientos". Por







El hecho ocurrió en el Pabellón III.

Un joven de 23 años fue detenido por la Policía de la Ciudad acusado de abusar sexualmente de dos estudiantes en el predio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ubicado en el barrio de Núñez. El hombre no pertenecía a la comunidad educativa y portaba una réplica de un arma, la Justicia lo acusó por abuso sexual.

El ataque ocurrió en el predio donde funcionan las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Ingeniería (FIUBA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A partir de un llamado al 911 se alertó a las autoridades sobre el caso de dos jóvenes que denunciaron que habían sido abusadas sexualmente.

En el lugar se presentó personal de la Comisaría Vecinal 13B quienes le tomaron testimonio a las dos jóvenes, de entre 19 y 27 años, quienes detallaron que ambas habían sido manoseadas dentro y fuera del pabellón, por encima de la ropa.

Embed A raíz de esto, la Policía arrestó en el lugar al atacante, que confirmaron, no pertenecía a la comunidad educativa y, entre sus pertenencias, encontraron la réplica de un arma. El caso está bajo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 y lo imputaron al acusado por abuso sexual simple.

Fuentes universitarias precisaron para Clarin que "un joven ajeno a la comunidad UBA" ingresó al Pabellón III y tocó a una alumna del Ciclo Básico Común y después se encerró en un aula donde se encontraba otra estudiante que "alertada por lo que sucedía, comenzó a gritar".