Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

Efectivos de Gendarmería Nacional lo arrestaron en Exaltación de la Cruz, mientras transportaba unos 400 kilos de cocaína que una avioneta ingresó al país desde Bolivia. Su hermano, Waldo Bilbao, está preso desde septiembre.

Brian Bilbao, el líder de una de las organizaciones narco más importantes de Santa Fe, fue capturado este martes mientras trasladaba unos 400 kilos de cocaína que, según determinaron las autoridades, habían ingresado al país a bordo de una avioneta procedente de Bolivia.

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasil"

El hombre llevaba dos años prófugo e integraba la lista de los 10 delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe. Su hermano, Waldo Bilbao, había sido detenido a mediados de septiembre en la ciudad de Rosario, tras una operación conjunta de la Unidad de Acciones Especiales y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

Efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron a Bilbao mientras viajaba a bordo de una camioneta en la zona de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En el vehículo llevaba más de 400 kilos de cocaína, aunque el cargamento total que llegó en la avioneta sería de 956 kilos.

Los fiscales Matías Scilabra y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tenían el dato de que Bilbao podía estar esperando una avioneta narco que aterrizaría este martes cerca de San Antonio de Areco, por lo que se dispuso un operativo que llevó a su detención.

"La organización que lideraba Bilbao tenía contactos internacionales con gente de Bolivia y Colombia, pero además operaba en la zona como una especie de nodo logístico. Su actividad pasaba por sacar la droga de Rosario, no meterla en la ciudad. Es otro negocio distinto al que tenían Los Monos", explicó a C5N el periodista especializado en narcotráfico Germán de los Santos.

Cayó Brian Bilbao, el narco más buscado del país: fue capturado con 956 kg de cocaína de una narcoavioneta #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/HEEyyQTUCg

En diálogo con De Una, señaló que esta banda "buscaba sacar por los puertos de Santa Fe y Buenos Aires cargamentos grandes que iban a Europa y Asia". "No hay registro de hubiese usado la violencia extrema. Eran básicamente empresarios, porque además tenían mecanismos muy sofisticados para lavar el dinero", destacó.

De los Santos contó que el grupo encabezado por Bilbao construyó "dos pistas de aterrizaje en el medio de un campo" y también "había montado un hangar". "Llegaban desde Bolivia y Paraguay, dos veces por semana, avionetas que aterrizaban en esos campos y dejaban grandes cantidades de droga", sostuvo.

"Una avioneta como la que se secuestró en Arequito este martes puede cargar hasta 1.000 kilos de cocaína. Son cantidades enormes de droga. El kilo de cocaína, que se compra en Bolivia a u$s2.000, en Europa adquiere un valor diez veces mayor", subrayó.

waldo bilbao Waldo Bilbao, hermano de Brian Bilbao, había sido detenido en septiembre.

Quiénes son los hermanos Waldo y Brian Bilbao

Waldo Bilbao y su hermano, Brian Bilbao, conocido como "el innombrable", son señalados como los líderes de una poderosa organización dedicada al tráfico de cocaína. Esta red criminal se especializaba en abastecer mercados clave en Argentina, con operaciones que se extendían a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Los hermanos se encontraban prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar horas antes de una serie de allanamientos que desbarataron gran parte de su estructura delictiva.

Según las evidencias recabadas por los investigadores, los Bilbao habían consolidado una red de distribución capaz de comercializar cocaína a un precio estimado de u$s5.400 por kilo. Para sus operaciones, la organización utilizaba al menos tres avionetas y un campo en la localidad de Carrizales, a unos 65 kilómetros de Rosario, lo que demuestra la envergadura y la logística de sus actividades.