12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así fueron los disturbios en la escuela de Mar del Plata tras la denuncia a un nene de 10 años por abuso

Luego de que el menor fuera acusado de manosear a dos compañeras, padres de alumnos se presentaron en el establecimiento para pedir explicaciones, lo que derivó enfrentamientos con la Policía, agentes heridos, patrulleros dañados y docentes evacuados.

Por
Los padres de los alumnos de la Escuela Provincial N° 21 de Mar del Plata se enfrentaron con la Policía.

Los padres de los alumnos de la Escuela Provincial N° 21 de Mar del Plata se enfrentaron con la Policía.

Luego de que dos mujeres denunciaran que sus hijas de 7 años habían sido manoseadas por un chico de 10 en la Escuela Provincial N° 21 de la ciudad de Mar del Plata, padres de alumnos se presentaron en el establecimiento para pedir explicaciones, lo que derivó en momentos de tensión que llevaron a efectivos policiales a apostarse en el lugar, y todo terminó en disturbios, agentes heridos, patrulleros dañados y docentes evacuados.

La Policía se apostó frente a la Escuela N° 21 de Mar del Plata para proteger a los alumnos ante el enojo de los padres por el presunto abuso ocurrido.
Te puede interesar:

Docentes marplatenses anuncian un paro de 24 horas tras el incendio de la casa de un menor denunciado por abuso

Los incidentes ocurrieron durante la tarde del martes, después de que lo sucedido llegara a oídos de la madre de una de las niñas presuntamente abusada, y la noticia corrió como reguero de pólvora. Antes de que las autoridades escolares pudieran actuar, la reacción de las familias de la comunidad educativa fue incontenible y decenas de padres fueron hasta la escuela, ubicada frente a la comisaría decimosegunda, a manifestarse y exigir explicaciones.

Esto llevó a que varios efectivos se apostaran frente al establecimiento para evitar desmanes y proteger la seguridad de los alumnos, pero los disturbios no tardaron en desatarse y escalaron en violencia. Además, otro grupo de padres fue hasta la casa de la familia del niño y la prendió fuego.

Embed

Tras lo ocurrido, docentes de escuelas bajo jurisdicción provincial y municipal decidieron realizar este miércoles un paro por 24 horas contra la violencia en los establecimientos educativos.

Nélida, la madre del menor acusado, contó en diálogo con LU6 Radio Atlántica que "la casa me había costado un sacrificio de diez años para que mis hijos tuvieran un techo y pudieran vivir tranquilos". "No me meto con nadie y ahora estoy arruinada. Me arruinaron la vida", lamentó la mujer, que se las rebusca vendiendo ensaladas de fruta, pan casero y ropa interior.

Además, reconoció que su hijo tiene problemas de conducta, pero aclaró que trabaja "desde hace un año con los directivos de la escuela, buscando ayuda psicológica, de todas las formas posibles, Iglesia, lo que sea…". "Él tiene problemas de conducta en la escuela, porque le hacen bullying y lo molestan y no sabe cómo reaccionar, y reacciona revoleando, empujando y pegando", explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se realizó un gran despliegue policial para evitar enfrentamientos. 

Mar del Plata: denunciaron a un nene de 10 años por abuso en una escuela y le prendieron fuego la casa

Un hombre de 40 años fue detenido en Barrio Parque Palermo por violencia de género.

"¡Mi papá quiere matar a mi mamá!": el desesperado grito de un nene que evitó un femicidio

¿Quién está detrás de los femicidios de Mar del Plata? Todavía el caso sigue sin resolverse

Aterró a Mar del Plata al principio de los 2000 y los femicidios quedaron sin resolver: cuál es la historia

Se busca concientizar para la adopción de adolescentes y niños con discapacidad o alguna condición de salud. 

La brecha de la adopción: el desafío de encontrar familias para niños mayores y con necesidades especiales

Uno de los carteles que aparecieron en un barrio marplatense.

"Te metemos bala": los impactantes carteles de los vecinos, cansados de la inseguridad

play

Mar del Plata: imputan a un joven de 15 años por el brutal ataque a un ciclista con un ladrillo

Rating Cero

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Mala influencer no relata una historia real, pero toma elementos reconocibles del mundo digital y del mercado ilegal. La producción explora cómo el auge de las redes sociales facilita la promoción de productos falsificados y cómo la presión económica empuja a ciertas personas hacia decisiones extremas.
play

Mala influencer es la serie africana que está entre lo más visto de Netflix: de qué se trata

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.
play

Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Thiago Medina mostró su cambio físico. 

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David.

Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize

últimas noticias

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasi"

Hace 21 minutos
Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Hace 30 minutos
play
La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Hace 36 minutos
play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Hace 44 minutos
El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Hace 1 hora