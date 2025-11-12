Video: así fueron los disturbios en la escuela de Mar del Plata tras la denuncia a un nene de 10 años por abuso Luego de que el menor fuera acusado de manosear a dos compañeras, padres de alumnos se presentaron en el establecimiento para pedir explicaciones, lo que derivó enfrentamientos con la Policía, agentes heridos, patrulleros dañados y docentes evacuados. Por







Los padres de los alumnos de la Escuela Provincial N° 21 de Mar del Plata se enfrentaron con la Policía.

Luego de que dos mujeres denunciaran que sus hijas de 7 años habían sido manoseadas por un chico de 10 en la Escuela Provincial N° 21 de la ciudad de Mar del Plata, padres de alumnos se presentaron en el establecimiento para pedir explicaciones, lo que derivó en momentos de tensión que llevaron a efectivos policiales a apostarse en el lugar, y todo terminó en disturbios, agentes heridos, patrulleros dañados y docentes evacuados.

Los incidentes ocurrieron durante la tarde del martes, después de que lo sucedido llegara a oídos de la madre de una de las niñas presuntamente abusada, y la noticia corrió como reguero de pólvora. Antes de que las autoridades escolares pudieran actuar, la reacción de las familias de la comunidad educativa fue incontenible y decenas de padres fueron hasta la escuela, ubicada frente a la comisaría decimosegunda, a manifestarse y exigir explicaciones.

Esto llevó a que varios efectivos se apostaran frente al establecimiento para evitar desmanes y proteger la seguridad de los alumnos, pero los disturbios no tardaron en desatarse y escalaron en violencia. Además, otro grupo de padres fue hasta la casa de la familia del niño y la prendió fuego.

Embed #MDQ Así fueron los incidentes en la Escuela 21 luego de que se conocieran los presuntos casos de abuso de dos nenas de 6 años. La Policía se parapetó en el edificio educativo, mientas afuera la protesta ganaba en violencia. A la casa del acusado, de 13 años, la prendieron fuego… pic.twitter.com/qgTfkFkWZU — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 12, 2025 Tras lo ocurrido, docentes de escuelas bajo jurisdicción provincial y municipal decidieron realizar este miércoles un paro por 24 horas contra la violencia en los establecimientos educativos.

Nélida, la madre del menor acusado, contó en diálogo con LU6 Radio Atlántica que "la casa me había costado un sacrificio de diez años para que mis hijos tuvieran un techo y pudieran vivir tranquilos". "No me meto con nadie y ahora estoy arruinada. Me arruinaron la vida", lamentó la mujer, que se las rebusca vendiendo ensaladas de fruta, pan casero y ropa interior.