23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Salto histórico: la electromovilidad en 2025 creció un 88%

La venta de vehículos 0 km híbridos y eléctricos registró números inéditos el año pasado y se espera un 2026 con un mayor porcentaje de crecimiento.

Por
En 2025 creció un 88% el volumen de los autos 0km electrificados.

En 2025 creció un 88% el volumen de los autos 0km electrificados.

La electromovilidad tuvo un salto histórico en 2025, con un crecimiento del 88% en comparación con el año anterior, consolidando una tendencia que ya venía en ascenso pero que ahora entra en una fase de aceleración marcada. El aumento se explica por una combinación de factores: mayor oferta de modelos eléctricos e híbridos, mejoras en la infraestructura de carga, incentivos gubernamentales en distintos países y una creciente conciencia ambiental entre los consumidores.

El modelo llega importado de China.
Te puede interesar:

Una marca china refuerza su apuesta por los híbridos

Durante 2025 se patentaron en Argentina 26.632 automóviles y comerciales livianos con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica, lo que implicó un aumento de 88% respecto de 2024 y representó el 4,6% del total de ventas del mercado. En términos tecnológicos, los híbridos no enchufables (HEV) continúan siendo la opción predominante, concentrando el 76% del segmento.

Sin embargo, en el último año perdieron participación relativa frente a los Mild Hybrid (MHEV), que mostraron un fuerte crecimiento en 2025 (+250%). A su vez, la incorporación de modelos con nuevas tecnologías por parte de marcas con producción local y la llegada de nuevos jugadores al mercado están impulsando el desarrollo de segmentos hasta ahora poco explorados, como los híbridos enchufables (PHEV).

Toyota-CorollaCross.jpg
El híbrido Corolla Cross fue el electrificado más vendido en 2025.

El híbrido Corolla Cross fue el electrificado más vendido en 2025.

El avance reciente de la electromovilidad en Argentina estuvo impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0% para vehículos eléctricos e híbridos con un cupo de hasta 50.000 unidades por año (por cinco años) y un límite de valor FOB para acceder al beneficio. Este régimen redujo significativamente el costo de entrada de muchos modelos electrificados facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió la oferta disponible en el mercado local.

Las distintas tecnologías avanzan a ritmos diferentes porque enfrentan condiciones distintas: los HEV y MHEV crecen más rápido al ser más accesibles y no depender de infraestructura de carga, funcionando como una “puerta de entrada” a la electrificación. En cambio, BEV y PHEV tienen un mayor impacto positivo en términos ambientales, pero su adopción está condicionada por la disponibilidad de puntos de recarga y por precios más elevados respecto de vehículos convencionales, lo que por ahora limita su penetración masiva.

Los 10 “electrificados” más vendidos en 2025

  • Toyota Corolla Cross (HEV) 9.142
  • Toyota Corolla (HEV) 3.651
  • Baic BJ30 (HEV) 2.246
  • Renault Arkana (MHEV) 1.165
  • Haval H6 (HEV) 984
  • Haval Jolion (HEV) 966
  • Ford Maverick (HEV) 689
  • Toyota RAV4 (HEV/PHEV) 552
  • Mercedes-Benz GLC 300 (MHEV) 430
  • Ford Territory (HEV) 354

HEV: híbrido – MHEV: híbrido suave – PHEV: híbrido enchufable.

El auto eléctrico más vendido fue el Chevrolet Spark, que ocupa el puesto 16 con 206 unidades.

Noticias relacionadas

La Ranger Tremor es una variante con orientación off-road técnica.

Ford fabricará la Ranger Tremor en Argentina

Circular sin dominio no es un detalle menor. 

¿Cuánto cuesta la millonaria multa por circular sin patente?

Rating Cero

Andy Chango se enojó con el jurado.

MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

La renovación no se limita al pelo.

La impresionante transformación de Caramelito Carrizo: será tendencia en 2026

Facundo Arana y María Susini llevaban 19 años de relación.

Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años de relación

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

últimas noticias

Los empleados realizan una protesta en la puerta de la empresa. 

Crece el reclamo de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos: "Necesitamos una respuesta urgente"

Hace 16 minutos
Gallardo encara el inicio de la temporada con la responsabilidad de optimizar el rendimiento de sus actuales delanteros.

La racha adversa que deberá revertir el River de Gallardo en 2026

Hace 18 minutos
Andy Chango se enojó con el jurado.

MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

Hace 34 minutos
Rivas fue una de las grandes promesas del automovilismo nacional a fines de los años 90. 

Fue campeón de TC Pista, quedó ciego y gracias un amigo pudo volver a manejar

Hace 49 minutos
play

Hallaron muerta a la mujer desaparecida tras el incendio en un conventillo de La Boca

Hace 1 hora