Salto histórico: la electromovilidad en 2025 creció un 88% La venta de vehículos 0 km híbridos y eléctricos registró números inéditos el año pasado y se espera un 2026 con un mayor porcentaje de crecimiento.







En 2025 creció un 88% el volumen de los autos 0km electrificados.

La electromovilidad tuvo un salto histórico en 2025, con un crecimiento del 88% en comparación con el año anterior, consolidando una tendencia que ya venía en ascenso pero que ahora entra en una fase de aceleración marcada. El aumento se explica por una combinación de factores: mayor oferta de modelos eléctricos e híbridos, mejoras en la infraestructura de carga, incentivos gubernamentales en distintos países y una creciente conciencia ambiental entre los consumidores.

Durante 2025 se patentaron en Argentina 26.632 automóviles y comerciales livianos con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica, lo que implicó un aumento de 88% respecto de 2024 y representó el 4,6% del total de ventas del mercado. En términos tecnológicos, los híbridos no enchufables (HEV) continúan siendo la opción predominante, concentrando el 76% del segmento.

Sin embargo, en el último año perdieron participación relativa frente a los Mild Hybrid (MHEV), que mostraron un fuerte crecimiento en 2025 (+250%). A su vez, la incorporación de modelos con nuevas tecnologías por parte de marcas con producción local y la llegada de nuevos jugadores al mercado están impulsando el desarrollo de segmentos hasta ahora poco explorados, como los híbridos enchufables (PHEV).

Toyota-CorollaCross.jpg El híbrido Corolla Cross fue el electrificado más vendido en 2025. El avance reciente de la electromovilidad en Argentina estuvo impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0% para vehículos eléctricos e híbridos con un cupo de hasta 50.000 unidades por año (por cinco años) y un límite de valor FOB para acceder al beneficio. Este régimen redujo significativamente el costo de entrada de muchos modelos electrificados facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió la oferta disponible en el mercado local.

Las distintas tecnologías avanzan a ritmos diferentes porque enfrentan condiciones distintas: los HEV y MHEV crecen más rápido al ser más accesibles y no depender de infraestructura de carga, funcionando como una “puerta de entrada” a la electrificación. En cambio, BEV y PHEV tienen un mayor impacto positivo en términos ambientales, pero su adopción está condicionada por la disponibilidad de puntos de recarga y por precios más elevados respecto de vehículos convencionales, lo que por ahora limita su penetración masiva.