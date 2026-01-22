IR A
IR A

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

La bailarina contó en su Instagram que se trató de una intervención programada y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Me va a cambiar la voz. Va a ser muy difícil, pero necesario", explicó.

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Captura América TV

La modelo Evangelina Anderson fue operada de pólipos en las cuerdas vocales. La intervención estaba programada y ahora se encuentra en reposo vocal por una semana. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, contó en sus historias de Instagram.

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.
Te puede interesar:

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La participante de MasterChef Celebrity explicó en sus redes sociales que debió someterse a una cirugía en sus cuerdas vocales para quitarse unos pólipos que generaban una disfonía en su voz. “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí“, expresó, y contó: “Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

La bailarina dejó en claro que se trató de una intervención con fecha programada y se mostró acompañada por el cuerpo médico, su fonoaudióloga y el cirujano, a los que calificó como "los mejores". Para concluir, Eva dijo: “Quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Tengo que estar como una semana sin emitir una sola palabra. Muda... Va a ser muy difícil, pero necesario”.

Evangelina Anderson y médicos

Qué es un pólipo de cuerda vocal

Se trata de una afección producida por el mal uso del aparato fonador, también conocido como un "uso intensivo de la voz". Son crecimientos benignos (no cancerosos) que aparecen en la laringe debido a una irritación crónica o un trauma agudo, como gritar, y que afecta la voz causando ronquera y fatiga vocal. Suelen aparecer en una sola cuerda vocal, pero la fricción puede causar otro en la opuesta.

El pólipo produce “disfonía, cambios en la voz, fatiga y esfuerzo vocal” que erosiona las cuerdas. El tratamiento puede ser con terapia vocal en situaciones más leves, pero en la mayoría de los casos se suele prescribir una microfonocirugía seguida de reposo vocal y terapia vocal hasta el alta. Es muy importante hacer la consulta pertinente a los especialistas, laringólogos y fonoaudiólogos, y seguir el tratamiento que indiquen los profesionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modelo y el entrenador sólo se hablan a través de sus abogados.

"Hace vida de tío": el duro reproche de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

La famosa recordó las imágenes de sus hijos en medio del océano y que pudieron ser una tragedia fatal.

"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

El hecho sucedió en las oficinas de la Municipalidad de Vicatura, en Santiago de Chile.

Fue filmado teniendo sexo en su oficina, lo echaron y demandó a su empleador por u$s230 mil

Hace 30 minutos
La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Hace 45 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del viernes 23 de enero

Hace 57 minutos
play

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

Hace 1 hora
Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Hace 1 hora