Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó La bailarina contó en su Instagram que se trató de una intervención programada y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Me va a cambiar la voz. Va a ser muy difícil, pero necesario", explicó.







La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales. Captura América TV

La modelo Evangelina Anderson fue operada de pólipos en las cuerdas vocales. La intervención estaba programada y ahora se encuentra en reposo vocal por una semana. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, contó en sus historias de Instagram.

La participante de MasterChef Celebrity explicó en sus redes sociales que debió someterse a una cirugía en sus cuerdas vocales para quitarse unos pólipos que generaban una disfonía en su voz. “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí“, expresó, y contó: “Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

La bailarina dejó en claro que se trató de una intervención con fecha programada y se mostró acompañada por el cuerpo médico, su fonoaudióloga y el cirujano, a los que calificó como "los mejores". Para concluir, Eva dijo: “Quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Tengo que estar como una semana sin emitir una sola palabra. Muda... Va a ser muy difícil, pero necesario”.

Evangelina Anderson y médicos Qué es un pólipo de cuerda vocal Se trata de una afección producida por el mal uso del aparato fonador, también conocido como un "uso intensivo de la voz". Son crecimientos benignos (no cancerosos) que aparecen en la laringe debido a una irritación crónica o un trauma agudo, como gritar, y que afecta la voz causando ronquera y fatiga vocal. Suelen aparecer en una sola cuerda vocal, pero la fricción puede causar otro en la opuesta.

El pólipo produce “disfonía, cambios en la voz, fatiga y esfuerzo vocal” que erosiona las cuerdas. El tratamiento puede ser con terapia vocal en situaciones más leves, pero en la mayoría de los casos se suele prescribir una microfonocirugía seguida de reposo vocal y terapia vocal hasta el alta. Es muy importante hacer la consulta pertinente a los especialistas, laringólogos y fonoaudiólogos, y seguir el tratamiento que indiquen los profesionales.