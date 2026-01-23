23 de enero de 2026 Inicio
Estas son las preguntas claves para poder hacer la recategorización de ARCA en 2026

Con los renovados topes de facturación anual, los contribuyentes del régimen simplificado pueden realizar un trámite clave ante el organismo recaudador. Todos los detalles.

ARCA puede aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio. Además, como el organismo ya cuenta con los datos de facturación, puede realizar una recategorización de oficio y ubicar al contribuyente en la categoría correcta a partir de marzo.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó a los contribuyentes del Monotributo a realizar la primera recategorización de 2026.
  • Se trata de un trámite clave para quienes están inscriptos en el régimen simplificado, ya que permite actualizar la categoría en función de los ingresos y demás parámetros declarados.
  • El proceso de recategorización se habilitó luego de que ARCA confirmara un aumento del 14,28% en los topes de facturación, las cuotas mensuales y otros valores de referencia.
  • Para la recategorización se deben considerar los ingresos devengados, no los efectivamente cobrados. Es decir, cuenta el período en el que se prestó el servicio o se realizó la operación, aunque la factura se haya emitido o cobrado después.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó a los contribuyentes del Monotributo a realizar la primera recategorización de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.
Se trata de un trámite clave para quienes están inscriptos en el régimen simplificado, ya que permite actualizar la categoría en función de los ingresos y demás parámetros declarados.

La recategorización define la cuota mensual que se pagará duran te los próximos seis meses. Para calcularla, se toma en cuenta la facturación alcanzada en los últimos 12 meses, junto con otros indicadores previstos por la normativa, como el nivel de alquileres devengados, la superficie destinada a la actividad y el consumo de energía eléctrica.

Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026

El proceso de recategorización se habilitó luego de que ARCA confirmara un aumento del 14,28% en los topes de facturación, las cuotas mensuales y otros valores de referencia. La actualización responde a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025 y tendrá impacto directo a partir de febrero.

Para despejar dudas sobre la recategorización, el tributarista Sebastián Domínguez respondió una serie de preguntas realizadas por nuestro medio. Si la recategorización del Monotributo era para bajar de categoría y no se hizo, no hay sanción. En cambio, si correspondía subir, ARCA puede aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio. Además, como el organismo ya cuenta con los datos de facturación, puede realizar una recategorización de oficio y ubicar al contribuyente en la categoría correcta a partir de marzo, considerando también otros parámetros como consumo eléctrico, superficie afectada o alquileres devengados.

Para la recategorización se deben considerar los ingresos devengados, no los efectivamente cobrados. Es decir, cuenta el período en el que se prestó el servicio o se realizó la operación, aunque la factura se haya emitido o cobrado después. Por ejemplo, si facturaste en febrero un servicio correspondiente a diciembre, ese ingreso debe computarse dentro de los 12 meses previos.

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

