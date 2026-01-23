IR A
Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Marvel Studios revela que Steve Rogers será una figura central en la próxima película de los Vengadores. El regreso del icónico Capitán América marca un hito en la Saga del Multiverso.

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

  • Marvel Studios oficializó que Steve Rogers el verdadero Capitán América será uno de los protagonistas de Avengers: Doomsday.
  • La presencia de Rogers subraya la intención de Marvel de reconectar con los orígenes emocionales del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y de utilizar el legado del héroe.
  • Avengers: Doomsday forma parte de la estrategia de Marvel Studios para cerrar capítulos importantes dentro de la llamada “Saga del Multiverso”.
  • Marvel anunció que Avengers: Doomsday llegará a los cines en 2026, con fechas tentativas ubicadas a principios de mayo en varios territorios.

En redes sociales, los teasers generaron un volumen de interacción 188% superior al habitual para la franquicia. Además, rompieron marcas internas en plataformas como Instagram y TikTok, y detonaron múltiples tendencias en X
Marvel ya empezó a romper récords con Avengers Doomsday antes de su estreno: cómo lo hizo

La presencia de Rogers subraya la intención de Marvel de reconectar con los orígenes emocionales del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y de utilizar el legado del héroe para anclar uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos de la fase.

Avengers: Doomsday forma parte de la estrategia de Marvel Studios para cerrar capítulos importantes dentro de la llamada “Saga del Multiverso”. La película prepara el terreno narrativo de Avengers: Secret Wars, la culminación de esta etapa extensa del UCM.

Quién será el protagonista de Marvel para Avengers Doomsday

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Marvel anunció que Avengers: Doomsday llegará a los cines en 2026, con fechas tentativas ubicadas a principios de mayo en varios territorios. Aunque aún no fue confirmada oficialmente una fecha global definitiva, distintas fuentes señalan el 1 de mayo de 2026 como fecha principal de estreno, con posibles ajustes por región.

La expectativa en torno al largometraje ha crecido también por avances promocionales y teasers que destacan el regreso de múltiples personajes del UCM.

Estrellas confirmadas y el elenco extendido:

Aunque el foco de esta confirmación fue el rol protagonista de Steve Rogers, el elenco de Avengers: Doomsday incluye una lista extensa de héroes y villanos del UCM. Entre los nombres que regresan o se integran al proyecto se encuentran:

  • Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el antagonista principal de la película.
  • Tenoch Huerta como Namor, líder de Talokan.
  • Otros personajes confirmados incluyen a Thor, Ant-Man, Black Panther, Shang-Chi, los X-Men clásicos y miembros de los Fantastic Four, consolidando un reparto que cruza múltiples franquicias.

La inclusión de este universo expandido sugiere una narrativa de gran escala, con alianzas heroicas y conflictos que pueden repercutir en futuras entregas del UCM.

