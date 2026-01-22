IR A
Lali Espósito, sobre su posición política: "Tuve una crianza más bien peronista"

La artista argentina se presentó en un evento con jóvenes organizado por la Fundación Sí y respondió, entre otros temas, acerca de la construcción de su posicionamiento político actual. "Hay algo que es identitario, una forma de ver la sociedad", sostuvo.

Lali Espósito siempre es objeto de análisis por el impacto que genera, no solo su despliegue artístico, sino por lo que tiene para decir en otros ámbitos. En el marco de una charla abierta para un grupo de jóvenes estudiantes, respondió preguntas sobre sus convicciones y reveló que tuvo "una crianza más bien peronista".

Una estudiante de Ciencias Políticas, identificada como Casandra, fue quien compartió en sus historias de Instagram parte del mensaje que la cantante expresó frente a los presentes. En el video se ve a Lali en un lugar abierto, rodeada de personas que esperan atentas sus respuestas.

En principio, le consultaron sobre su responsabilidad social como artista y su posicionamiento mediático, si lo vivió como un proceso interno o fue algo natural. "Yo creo que siempre, por mi crianza, por mi casa, siempre tuve algunas ideas que las tenía más claras. Otras son parte del vaivén político de nuestro país", mencionó Lali, y estableció un balance entre su pensamiento "por herencia" y la coyuntura.

Sin embargo, redobló la apuesta y se ubicó políticamente. "Pero hay algo que es identitario, una forma de ver la sociedad. También es el lugar del que uno viene, entonces, quién sos está atravesado por el lugar de donde venís. En mi caso, se podrán imaginar que tuve una crianza más bien peronista, por ejemplo", señaló.

En otro video compartido por la misma usuaria, la popstar sostuvo que, más allá de mostrarse fuerte, en actividad y avanzar con su carrera musical, no fue fácil lidiar con el conflicto que el presidente Javier Milei activó con declaraciones desmerecedoras contra ella. "Pasé momentos duros en los últimos dos años", reconoció.

"Ustedes sabrán perfectamente que, cuando van hacia sus sueños, también van hacia cosas que van a tener que defender en sus profesiones. A veces toca defenderlas más que en otros momentos, y creo que estamos en un momento donde hay que estar más aguerrido que en otros", sostuvo la actriz en referencia a los ataques que sufren no solo estrellas populares, sino también médicos, científicos y otros profesionales.

En ese sentido, enfatizó que hay que ser fuertes para defender lo que somos como sociedad. "No amedrentarse ante eso, sino ponerle energía a esas defensas que son las que forjan a las personas. Los políticos van y vienen, eso no importa. Importamos nosotros y la sociedad que queremos construir", cerró.

El amoroso saludo de cumpleaños de Lali a Pedro con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Lali Espósito saludó a Pedro Rosemblat por su cumpleaños número 36. Lo hizo en sus historias de Instagram y compartió fotos de su descanso en Brasil. "Feliz cumple, amor mío", publicó la joven con un video del conductor del canal de streaming Gelatina en el mar.

Hace unos días, la pareja anunció su compromiso y, como muchos argentinos, viajaron a las playas del país vecino para descansar de un año marcado por la persecución del presidente Javier Milei a la artista, lanzamiento de Fanático incluido.

