Las dos reinas

Netflix incorporó a su catálogo una producción británica que está llamando la atención de los suscriptores que disfrutan de los dramas históricos basados en hechos reales. La plataforma estrenó Las dos reinas, una película dirigida por Josie Rourke y protagonizada por Margot Robbie y Saoirse Ronan, que reconstruye el enfrentamiento político y personal entre María Estuardo e Isabel I de Inglaterra durante el siglo XVI.

La producción, que narra la rivalidad entre dos de las figuras más icónicas de la monarquía británica, presenta un enfrentamiento marcado por intrigas políticas, tensiones religiosas y conflictos entre dinastías en una Europa dominada por alianzas y traiciones. La directora construye un encuentro cara a cara entre las primas rivales que, aunque nunca ocurrió en la realidad, aporta una fuerte carga emocional al relato y permite explorar la vulnerabilidad y la fortaleza de ambas reinas en su lucha por el poder.

Las dos reinas reunió muy buenos comentarios en la crítica gracias a las actuaciones destacadas, escenarios que recrean el contexto de la época, y un relato cargado de tensión que explora cómo dos mujeres enfrentadas por la religión, la geografía y la política sostuvieron su poder en un mundo dominado por hombres.

Las dos reinas

Netflix: sinopsis de Las dos reinas

Las dos reinas sigue la historia de María Estuardo, reina de Escocia, quien regresa de Francia luego de enviudar y reclama su derecho legítimo a la corona de Inglaterra, desatando un enfrentamiento inevitable con su prima Isabel I. La trama se desarrolla en un contexto del siglo XVI marcado por la rivalidad religiosa entre católicos y protestantes, donde ambas mujeres se ven separadas por la política, la religión y la geografía, pero unidas por la sangre real y la ambición de poder.

Este conflicto transforma la relación entre las primas en una batalla de estrategias políticas, alianzas precarias y traiciones palaciegas que amenazan con cambiar el destino de Inglaterra y Escocia para siempre.

A lo largo de las dos horas de duración, el film explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas, mostrando su vulnerabilidad ante las presiones del poder, las decisiones morales que deben tomar en un mundo dominado por convulsiones políticas, y el choque de ambiciones entre dos mujeres que buscan sostener su legitimidad en una Europa inmersa en grandes transformaciones religiosas y sociales que definirían el futuro de la monarquía británica.

Las dos reinas

Tráiler de Las dos reinas

Embed - MARÍA REINA DE ESCOCIA - Tráiler (Universal Pictures) - HD

Reparto de Las dos reinas

  • Saoirse Ronan como María, Reina de Escocia
  • Margot Robbie como Reina Isabel I
  • Jack Lowden como Lord Darnley
  • Joe Alwyn como Robert Dudley
  • Gemma Chan como Elizabeth Hardwick
  • Martin Compston como Conde de Bothwell
  • Ismael Cruz Córdova como David Rizzio
