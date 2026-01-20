20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Video: así fue el robo de "Los Bosteros", la violenta banda que asaltó un local de ropa deportiva en San Fernando

El asalto ocurrió en Virreyes y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Tres delincuentes armados redujeron a los empleados, vaciaron la caja y se tomaron varios minutos para elegir y probarse prendas. Fueron detenidos tras allanamientos.

Por
Video: así fue el robo de los bosteros la violenta banda que asaltó un local de ropa deportiva en San Fernando

Video: así fue el robo de "los bosteros" la violenta banda que asaltó un local de ropa deportiva en San Fernando

Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local de ropa deportiva ubicado en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. Al menos tres delincuentes armados ingresaron al comercio, redujeron a los empleados y se tomaron varios minutos para recorrer el lugar y llevarse mercadería.

El policía fue detenido por efectivos de la fuerza porteña. 
Te puede interesar:

Así disparaba al aire el policía de la Federal que hirió a un vecino en Villa Crespo

Según se observa en las imágenes, dos de los asaltantes entraron con el rostro cubierto y armas de fuego, apuntaron directamente a los trabajadores y los obligaron a tirarse al piso. Luego los trasladaron hacia el fondo del local, mientras un tercer integrante de la banda permanecía en la puerta, haciendo de campana.

Con la situación bajo control, los delincuentes vaciaron la caja registradora y comenzaron a recorrer el comercio con total calma. Incluso se los ve probándose camisetas, prendas deportivas y accesorios, como si se tratara de una compra habitual.

Uno de los momentos que más impacto generó fue cuando uno de los asaltantes se lleva el piluso de un maniquí, una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales tras la difusión del video.

Las filmaciones resultaron clave para la investigación. En menos de 48 horas, efectivos de la Comisaría San Fernando 4ª lograron identificar a los sospechosos y concretaron una serie de allanamientos que derivaron en la detención de los tres acusados.

Se trata de tres hombres de entre 20 y 28 años, apodados “los bosteros” por ser hinchas de Boca Juniors y utilizar indumentaria del club, incluso al momento de ser arrestados. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga su posible participación en otros hechos similares en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2013552056343175446?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013552056343175446%7Ctwgr%5E39be1de0d33a35bb0f1cc384e948e06bd97d7101%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17689175586186902&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Quién es el policía que disparó 13 veces al aire e hirió a un vecino en Villa Crespo

play

Un policía borracho y a los tiros en Villa Crespo: hay un herido por un disparo en la pierna

Cayeron los bosteros: robaron una casa de deportes y se probaron la ropa  (salió al aire hace unos minutos=

Cayeron "Los Bosteros": robaron una casa de deportes y se probaron la ropa

El joven hallado muerto se llamaba Diego Serón.

Chubut: encontraron muerto a un joven que había desaparecido hace más de 10 días

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Video: delincuentes se hicieron pasar por tenistas e intentaron robar en un edificio de Villa Urquiza

play

Bastian, el niño atropellado en Pinamar, fue operado por sexta vez y sigue grave

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 26 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 29 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 30 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 32 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 33 minutos