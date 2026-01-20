Video: así fue el robo de "Los Bosteros", la violenta banda que asaltó un local de ropa deportiva en San Fernando El asalto ocurrió en Virreyes y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Tres delincuentes armados redujeron a los empleados, vaciaron la caja y se tomaron varios minutos para elegir y probarse prendas. Fueron detenidos tras allanamientos. Por + Seguir en







Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local de ropa deportiva ubicado en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. Al menos tres delincuentes armados ingresaron al comercio, redujeron a los empleados y se tomaron varios minutos para recorrer el lugar y llevarse mercadería.

Según se observa en las imágenes, dos de los asaltantes entraron con el rostro cubierto y armas de fuego, apuntaron directamente a los trabajadores y los obligaron a tirarse al piso. Luego los trasladaron hacia el fondo del local, mientras un tercer integrante de la banda permanecía en la puerta, haciendo de campana.

Con la situación bajo control, los delincuentes vaciaron la caja registradora y comenzaron a recorrer el comercio con total calma. Incluso se los ve probándose camisetas, prendas deportivas y accesorios, como si se tratara de una compra habitual.

Uno de los momentos que más impacto generó fue cuando uno de los asaltantes se lleva el piluso de un maniquí, una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales tras la difusión del video.

Las filmaciones resultaron clave para la investigación. En menos de 48 horas, efectivos de la Comisaría San Fernando 4ª lograron identificar a los sospechosos y concretaron una serie de allanamientos que derivaron en la detención de los tres acusados.

Se trata de tres hombres de entre 20 y 28 años, apodados "los bosteros" por ser hinchas de Boca Juniors y utilizar indumentaria del club, incluso al momento de ser arrestados. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga su posible participación en otros hechos similares en la zona.



