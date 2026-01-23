Una cantina peruana para volver una y otra vez Barra Chalaca es ese lugar donde los sabores del Puerto del Callao llegan directo a Buenos Aires, con la autenticidad de la cocina peruana en formato street food y porciones generosas a precios accesibles. Creada por el reconocido chef Gastón Acurio, la cantina combina tradición y frescura en cada plato, desde tiraditos y cebiches hasta chaufas, arroces y piqueos. Por + Seguir en







Lla experiencia de las barras cebicheras del Callao, en cada barrio.

Con tres sucursales en Buenos Aires —dos en Palermo y una en Belgrano—, Barra Chalaca lleva la experiencia de las barras cebicheras del Callao a cada barrio. En ese sentido, cada espacio refleja la esencia del puerto peruano: locales en los que se puede ver la preparación de los platos, barras que acercan al comensal a la cocina y salones luminosos pensados para compartir y disfrutar en un ambiente cercano y distendido.

La ambientación combina colores vivos y detalles que homenajean a los barcos del Callao y a la cultura popular peruana. Las paredes muestran frases, dibujos y objetos que -al igual que los platos- conectan con la tradición y la identidad del país, mientras la música, con la salsa como protagonista, aporta alegría y ritmo a cada encuentro.

Poke Chalaco 1 La carta está a cargo del chef Daniel Llasaca, quien combina creatividad y técnica para interpretar los clásicos peruanos en formato street food. Gracias a su propuesta, cada visita a Barra Chalaca se convierte en una experiencia completa: mesas para grupos o encuentros más íntimos, y una combinación de sabores que invita a volver una y otra vez, consolidando a la cantina como un rincón peruano para ir todos los días.

Qué pedir en Barra Chalaca Para empezar el recorrido gastronómico, los tiraditos son imperdibles. El Chucuito combina pesca fresca con leche de tigre cremosa, palta y oliva, mientras que el Nikkei ofrece tataki de trucha con salsa Nikkei Chalaca. El Criollo, con leche de tigre al ají amarillo, es otra opción que refleja la intensidad de los sabores peruanos. Entre los cebiches, se destaca el Del Puerto, con pesca fresca, chicharrón y tortitas de choclo, y el Chalaquito, con mariscos picaditos y texturas crujientes que sorprenden en cada bocado.

barra septiembre 250520 Las causas son otra especialidad. La Casera, con atún, cebollita, palta y huevo, y la Nikkei, con tartar de pesca del día, palta y huevo, son ejemplos de la creatividad de la carta. En la sección de “piqueos”, los comensales pueden probar empanadas chalacas rellenas de langostinos picantes, wantacos con tartar de trucha y palta, croquetas marineras con salsa tártara de ají amarillo, langostinos Melcocha con lechuga y salsas, y el poke Chalaco, que combina trucha, palta, encurtidos, chicharrón y mango con salsa nikkei.

Los arroces también tienen su lugar. El Cariñoso, con mariscos y salsa cremosa, y el Chaufa Tapado, coronado con una tortilla de langostinos, son opciones contundentes y llenas de sabor. Para quienes buscan pastas, hay tallarines salteados y ravioles de choclo en salsa de chupe. Además, la pesca del día se sirve sudada con vegetales de estación y acompañada de arroz blanco, todos platos frescos y genuinos que completan la propuesta. Wantacos 1 El cierre dulce invita a compartir: los clásicos Suspiro Limeño y la torta de bizcochuelo húmedo de chocolate, rellena de dulce de leche, son el broche perfecto. Para maridar, la carta incluye vinos seleccionados, cervezas y cócteles tradicionales, como el Pisco Sour o el Chilcano, redondeando la experiencia peruana de Barra Chalaca. Barra Chalaca 6 Dónde quedan los locales de Barra Chalaca Las sedes de Palermo de Barra Chalaca se encuentran en Arévalo 1392, esquina Niceto Vega, y en Bulnes 2579 (la apertura más reciente). El de Belgrano está ubicado en Montañeses 2599, esquina Roosevelt.