23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Sumando una picaña rellena y una falda al asado podrás darle un toque único: cómo es la receta

Con la técnica adecuada y algunos pasos clave, estos dos cortes pueden elevar cualquier encuentro alrededor de la parrilla.

Por
Conocé los cortes de carne que son perfectos para hacer en la parrilla

Conocé los cortes de carne que son perfectos para hacer en la parrilla

  • La receta propone una versión original de asado con falda deshuesada y picaña rellenas.
  • La falda se transforma en un arrollado jugoso, ideal para la parrilla, pese a ser un corte más asociado a guisos.
  • Ambos cortes se rellenan con mostaza, pesto, provoleta, espinaca, panceta y ralladura de limón.
  • La picaña se destaca por su capa de grasa, que asegura sabor y humedad durante la cocción.

El asado argentino sigue reinventándose y sumando propuestas que combinan tradición con creatividad. En ese camino, dos cortes que vienen ganando protagonismo son la picaña y la falda, especialmente cuando se los prepara con rellenos y técnicas que realzan su sabor y presentación. Lejos de limitarse a los clásicos de siempre, cada vez más parrilleros buscan sorprender con opciones distintas que transforman una comida conocida en una experiencia especial.

El diagnóstico sorprendente que recibió la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.
Te puede interesar:

Es hija de famosos, siempre se sintió diferente y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

La picaña rellena, en particular, se convirtió en una de las estrellas de las parrillas modernas por su jugosidad y por la versatilidad que ofrece a la hora de combinar ingredientes. Quesos, vegetales, panceta y hierbas aparecen entre las opciones más elegidas para potenciar un corte que ya de por sí se destaca por su textura y su capa de grasa característica. A eso se suma la falda, un clásico popular que, bien trabajada, puede convertirse en una verdadera joya del asado.

Cómo es la receta para sumar falda y picaña rellena al asado

Picaña rellena

En plena temporada de calor, cuando la parrilla vuelve a ser protagonista, la combinación de falda deshuesada y picaña rellenas aparecen como una opción ideal para salir de lo clásico. Esta propuesta lleva la firma de Felicitas Pizarro, cocinera, sommelier y ganadora de El Gran Premio de la Cocina, conocida por su estilo fresco y creativo. Con una larga trayectoria en televisión y en proyectos propios, Pizarro suele apostar por recetas que mezclan técnica, sencillez y sabores bien marcados.

En este caso, transforma la falda (un corte que muchos asocian a guisos) en un arrollado jugoso, aromático y sorprendente para la parrilla. La falda se aplana, se condimenta y se rellena con una combinación de mostaza, pesto de tomates, provoleta, espinaca, panceta y ralladura de limón. Luego se enrolla, se ata y se deja reposar en frío para que tome forma antes de cortarla en rodajas y llevarla al fuego, donde se cocina lentamente hasta lograr un dorado parejo y una textura tierna. El resultado es un plato con capas de sabor y una presentación distinta a la habitual.

Falda rellena asado

La picaña, también conocida como tapa de cuadril, es un corte muy valorado en países como Brasil y Portugal, y cada vez gana más espacio en las parrillas argentinas. Su capa de grasa característica garantiza jugosidad y potencia el sabor. En esta receta se le hace un bolsillo central para rellenarla con los mismos ingredientes, se cierra con palillos y se cocina a fuego medio, cuidando los tiempos y dejando reposar la carne antes de cortarla para que conserve todos sus jugos.

Noticias relacionadas

play

Crece el reclamo de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos: "Necesitamos una respuesta urgente"

Rivas fue una de las grandes promesas del automovilismo nacional a fines de los años 90. 

Fue campeón de TC Pista, quedó ciego y gracias un amigo pudo volver a manejar

play

Hallaron muerta a la mujer desaparecida tras el incendio en un conventillo de La Boca

play

Nuevo parte médico de Bastian: volverán a operarlo para ponerle una placa en la cabeza

Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Nuevos incendios en La Pampa.

Incendios en La Pampa: las llamas ya consumieron casi 170 mil hectáreas

Rating Cero

Andy Chango se enojó con el jurado.

MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

La renovación no se limita al pelo.

La impresionante transformación de Caramelito Carrizo: será tendencia en 2026

Facundo Arana y María Susini llevaban 19 años de relación.

Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años de relación

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

últimas noticias

Los pequeños pueblos uruguayos conservan identidad local, historia y tradiciones auténticas

Estos son los cinco pueblos más chicos de Uruguay: ideales para visitar en 2026

Hace 7 minutos
El diagnóstico sorprendente que recibió la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.

Es hija de famosos, siempre se sintió diferente y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

Hace 10 minutos
El avance de los pagos digitales y la reducción del efectivo modificaron la forma de llevar pertenencias personales.

Adiós a la billetera tradicional: este es el invento que otorga mayor sencillez y seguridad

Hace 16 minutos
play

Crece el reclamo de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos: "Necesitamos una respuesta urgente"

Hace 25 minutos
Gallardo encara el inicio de la temporada con la responsabilidad de optimizar el rendimiento de sus actuales delanteros.

La racha adversa que deberá revertir el River de Gallardo en 2026

Hace 27 minutos