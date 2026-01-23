Sumando una picaña rellena y una falda al asado podrás darle un toque único: cómo es la receta Con la técnica adecuada y algunos pasos clave, estos dos cortes pueden elevar cualquier encuentro alrededor de la parrilla. Por + Seguir en







Conocé los cortes de carne que son perfectos para hacer en la parrilla

La receta propone una versión original de asado con falda deshuesada y picaña rellenas.

La falda se transforma en un arrollado jugoso, ideal para la parrilla, pese a ser un corte más asociado a guisos.

Ambos cortes se rellenan con mostaza, pesto, provoleta, espinaca, panceta y ralladura de limón.

La picaña se destaca por su capa de grasa, que asegura sabor y humedad durante la cocción. El asado argentino sigue reinventándose y sumando propuestas que combinan tradición con creatividad. En ese camino, dos cortes que vienen ganando protagonismo son la picaña y la falda, especialmente cuando se los prepara con rellenos y técnicas que realzan su sabor y presentación. Lejos de limitarse a los clásicos de siempre, cada vez más parrilleros buscan sorprender con opciones distintas que transforman una comida conocida en una experiencia especial.

La picaña rellena, en particular, se convirtió en una de las estrellas de las parrillas modernas por su jugosidad y por la versatilidad que ofrece a la hora de combinar ingredientes. Quesos, vegetales, panceta y hierbas aparecen entre las opciones más elegidas para potenciar un corte que ya de por sí se destaca por su textura y su capa de grasa característica. A eso se suma la falda, un clásico popular que, bien trabajada, puede convertirse en una verdadera joya del asado.

Cómo es la receta para sumar falda y picaña rellena al asado Picaña rellena En plena temporada de calor, cuando la parrilla vuelve a ser protagonista, la combinación de falda deshuesada y picaña rellenas aparecen como una opción ideal para salir de lo clásico. Esta propuesta lleva la firma de Felicitas Pizarro, cocinera, sommelier y ganadora de El Gran Premio de la Cocina, conocida por su estilo fresco y creativo. Con una larga trayectoria en televisión y en proyectos propios, Pizarro suele apostar por recetas que mezclan técnica, sencillez y sabores bien marcados.

En este caso, transforma la falda (un corte que muchos asocian a guisos) en un arrollado jugoso, aromático y sorprendente para la parrilla. La falda se aplana, se condimenta y se rellena con una combinación de mostaza, pesto de tomates, provoleta, espinaca, panceta y ralladura de limón. Luego se enrolla, se ata y se deja reposar en frío para que tome forma antes de cortarla en rodajas y llevarla al fuego, donde se cocina lentamente hasta lograr un dorado parejo y una textura tierna. El resultado es un plato con capas de sabor y una presentación distinta a la habitual.