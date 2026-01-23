El periodista Ángel de Brito confirmó en LAM que intentaron seguir a pesar de la crisis, pero “no funcionaron como pareja”. La modelo lo confirmó.

El actor Facundo Arana y la modelo María Susini decidieron separarse luego de 19 años de relación l uego de haber intentado continuar con el vínculo. La noticia fue anunciada por la protagonista a su entorno y la confirmación llegó por parte del conductor Ángel de Brito.

El conductor de LAM contó: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja. Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó ”.

“Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, indicó De Brito, pero hasta el momento ninguno de los dos protagonistas confirmó la ruptura a otros medios. Pero no es la primera vez que se especula esto porque en 2025 también hubo rumores.

Actualmente, ambos se encuentran en Mar del Plata de vacaciones juntos con su familia y no muestran problemas para el exterior porque su relación es buena.

La modelo María Susini y el actor Facundo Arana formaron una familia, con tres hijos, a lo largo de 17 años , y ahora anunciaron un giro sorpresivo de ella que cambiará la vida de ambos.

La pareja tiene a India, de 17 años, Yaco y Moro, mellizos de 16, y la mujer de Arana se ausentó de los medios para ocuparse de la crianza de los chicos pero ahora decidió volver a la televisión.

Susini habló con Implacables, en El Nueve, que trabajará como presentadora y entrevistadora, una faceta que según ella la apasiona: “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito si se da vuelva a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”.

La entrerriana dijo en el programa de espectáculos que conduce Susana Roccasalvo, que "las notas es lo que más me encanta", y agregó: "Por más que te vayas siempre estás, como que agarro el micrófono y enseguida… es algo que, no sé si extrañaba, pero me dieron ganas y me dije que sí”.