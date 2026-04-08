8 de abril de 2026 Inicio
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Video: así se recupera Thiago, el joven herido en la cabeza durante la explosión de las garrafas en Merlo

El adolescente había sido golpeado por el objeto de metal a gran velocidad durante el incendio de un depósito clandestino en la localidad de Mariano Acosta, y fue operado luego de sufrir hundimiento de cráneo.

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Thiago fue operado en el Hospital Eva Perón de Merlo.

Thiago fue operado en el Hospital Eva Perón de Merlo.

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Thiago Vera, el joven de 18 años que fue alcanzado por una garrafa que lo impactó en la cabeza a fines de marzo durante la serie de explosiones en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado en la localidad de Mariano Acosta, se recupera satisfactoriamente y volvió a caminar.

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El adolescente había sido operado de urgencia en el Hospital Eva Perón de Merlo debido a un hundimiento de cráneo, con un hematoma subdural en la cabeza.

"El cirujano dijo que la operación salió bien, pero él todavía está mal, complicado. Perdió mucha sangre y la transfusión que le hicieron la está recibiendo bien, y su cuerpo está aceptando los medicamentos. Hay que esperar el día a día y rezar. Está delicado, pero estable. Le sacaron una esquirla", habían contado sus familiares en diálogo con C5N.

Su madre, Rosa, explicó entonces que "fue a cirugía porque está muy comprometido, el traumatismo de cráneo fue muy grave; aparte de las quemaduras que tuvo, se le hundió el hueso de la cabeza, tienen que descomprimir porque tiene coágulos".

Explosiones en Mariano Acosta: Thiago se recupera tras la operación

Esta semana se difundieron imágenes del joven caminando en el Hospital Eva Perón de Merlo, en un avance en su recuperación luego de la compleja cirugía.

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Explosión en Mariano Acosta: el dueño del predio continúa detenido

Oscar Adrián Benítez, dueño del predio donde funcionaba el depósito de garrafas, sigue detenido. El hombre admitió que acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución. Sin embargo, el lugar no contaba con habilitación. En julio de 2025, el Gobierno eliminó controles clave del sector para "fomentar la competencia y la participación privada".

Embed - EXPLOSIÓN en Mariano Acosta: DETUVIERON al DUEÑO del PREDIO

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