El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana

Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
Netflix
Netflix sumó a su catálogo una miniserie italiana que está quedándose con la atención de los suscriptores y se convirtió en un fenómeno que volvió a escalar en el Top 10 global de la plataforma. La N roja sumó Engaño, una cautivadora producción de seis capítulos filmada en la espectacular Costa Amalfitana que mezcla romance, drama y un dilema moral que divide a la audiencia.
Este título, estrenado en 2024, llegó sin ruido pero terminó dominando el ranking del gigante del streaming gracias a su mezcla perfecta entre relaciones prohibidas, tensiones familiares y un misterio que crece episodio a episodio.
La producción, protagonizada por Monica Guerritore y Giacomo Gianniotti, presenta un relato cargado de suspenso donde el deseo, la culpa y la manipulación se entrelazan en un escenario idílico pero repleto de secretos. Esta serie se nutre de locaciones en donde se hacen presentes hoteles boutique, acantilados, playas y calles estrechas de la costa italiana para reforzar la atmósfera de lujo, soledad y conflicto interior que atraviesan los personajes. El paisaje funciona como un personaje más, creando una ambientación genuina y realista que cautiva al espectador.
Gracias a su elenco y su trama la miniserie se consolidó como una de las producciones italianas más comentadas del último año. La química entre los protagonistas se despliega a través de giros inesperados que mantienen la atención de la audiencia, mientras la serie juega constantemente con una pregunta central que genera intriga y debate.
Netflix: sinopsis de Engaño
Engaño gira en torno a Gabriella, una elegante mujer adinerada de 60 años que tiene un hotel de lujo en la Costa Amalfitana y cuya vida parece que ya no le depara muchas novedades. Su rutina parece tenerlo todo menos pasión, hasta que un día conoce a Elia, un hombre misterioso, carismático e independiente que tiene la misma edad que su hijo mayor y treinta años menos que ella.
Entre ambos surge un romance intenso que ejerce en Gabriella una atracción magnética, convirtiéndose rápidamente en el centro de una batalla emocional, económica y familiar.
A medida que la relación avanza, los hijos adultos de Gabriella sospechan que Elia solo busca quedarse con la fortuna familiar y comienzan una guerra psicológica para desenmascararlo. La tensión crece en cada capítulo mientras las presiones familiares buscan cambiar todo y los dilemas morales se multiplican. La serie juega constantemente con la pregunta sobre si es genuiino ese enamoramiento o si hay otro interés detrás.
Cada interacción entre Gabriella y Elia abre la puerta a sospechas, traiciones y consecuencias que nadie espera que amenazan con destruir a toda la familia, mientras el espectador queda atrapado por el misterio y las emociones intensas que van surgiendo a lo largo de este relato.
Tráiler de Engaño
Embed - Engaños (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix