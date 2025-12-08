El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana Un relato lleno de tensiones afectivas, secretos familiares y un vínculo que desafía prejuicios en un escenario costero único. + Seguir en







Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una miniserie italiana que está quedándose con la atención de los suscriptores y se convirtió en un fenómeno que volvió a escalar en el Top 10 global de la plataforma. La N roja sumó Engaño, una cautivadora producción de seis capítulos filmada en la espectacular Costa Amalfitana que mezcla romance, drama y un dilema moral que divide a la audiencia.

Este título, estrenado en 2024, llegó sin ruido pero terminó dominando el ranking del gigante del streaming gracias a su mezcla perfecta entre relaciones prohibidas, tensiones familiares y un misterio que crece episodio a episodio.

La producción, protagonizada por Monica Guerritore y Giacomo Gianniotti, presenta un relato cargado de suspenso donde el deseo, la culpa y la manipulación se entrelazan en un escenario idílico pero repleto de secretos. Esta serie se nutre de locaciones en donde se hacen presentes hoteles boutique, acantilados, playas y calles estrechas de la costa italiana para reforzar la atmósfera de lujo, soledad y conflicto interior que atraviesan los personajes. El paisaje funciona como un personaje más, creando una ambientación genuina y realista que cautiva al espectador.

Gracias a su elenco y su trama la miniserie se consolidó como una de las producciones italianas más comentadas del último año. La química entre los protagonistas se despliega a través de giros inesperados que mantienen la atención de la audiencia, mientras la serie juega constantemente con una pregunta central que genera intriga y debate.

Engaño Netflix Netflix: sinopsis de Engaño Engaño gira en torno a Gabriella, una elegante mujer adinerada de 60 años que tiene un hotel de lujo en la Costa Amalfitana y cuya vida parece que ya no le depara muchas novedades. Su rutina parece tenerlo todo menos pasión, hasta que un día conoce a Elia, un hombre misterioso, carismático e independiente que tiene la misma edad que su hijo mayor y treinta años menos que ella.

Entre ambos surge un romance intenso que ejerce en Gabriella una atracción magnética, convirtiéndose rápidamente en el centro de una batalla emocional, económica y familiar. A medida que la relación avanza, los hijos adultos de Gabriella sospechan que Elia solo busca quedarse con la fortuna familiar y comienzan una guerra psicológica para desenmascararlo. La tensión crece en cada capítulo mientras las presiones familiares buscan cambiar todo y los dilemas morales se multiplican. La serie juega constantemente con la pregunta sobre si es genuiino ese enamoramiento o si hay otro interés detrás. Cada interacción entre Gabriella y Elia abre la puerta a sospechas, traiciones y consecuencias que nadie espera que amenazan con destruir a toda la familia, mientras el espectador queda atrapado por el misterio y las emociones intensas que van surgiendo a lo largo de este relato. Engaño Netflix Tráiler de Engaño Embed - Engaños (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Engaño Monica Guerritore como Gabriella

Giacomo Gianniotti como Elia

Emanuel Caserio como Stefano

Dharma Mangia Woods como la hija de Gabriella

Francesco Del Gaudio

Emanuele Scaringi como Jacopo

Fabrizia Sacchi como Paola