Estas aplicaciones tienen consejos para hacer un asado de la mejor manera: cuáles son

El asado es una de las tradiciones culinarias más representativas del país, con un fuerte componente social que reúne a grupos de amigos y familias. Entre las últimas novedades sobre su preparación, aparecieron distintas herramientas digitales con el objetivo de facilitar la organización y mejorar su preparación.

A este lugar de Buenos Aires lleno de vegetación se puede llegar en subte y es ideal para cualquier época: dónde está

Estas plataformas ofrecen utilidades que van desde calcular las cantidades necesarias hasta guiar en la elección de cortes o distribuir gastos entre los participantes, lo que permite planificar con mayor claridad todo el encuentro. Algunas incluso suman recetas personalizadas, buscadores de comercios o módulos pensados para reuniones numerosas.

Con ese abanico de funciones , cada app propone soluciones distintas para quienes quieren asegurarse un asado bien resuelto sin complicaciones y con asistencia directa desde el teléfono.

Las herramientas disponibles cubren necesidades variadas. Una de las más usadas es Asado Fácil , muy bien puntuada por su sistema que estima cantidades según la cantidad de personas. Permite diferenciar entre carnes, verduras, bebidas, pan, postres y aperitivos, generando automáticamente la lista de compras. También suma una función para dividir gastos entre los asistentes y un apartado donde el usuario puede registrar sus propias recetas con hasta ochenta ingredientes y anotaciones personales. Además, hace más fácil la logística al permitir compartir la lista con amigos y buscar carnicerías o comercios cercanos.

Otra alternativa es Calculador de Asado , reconocida por su sencillez y precisión. Luego de seleccionar tipo y cantidad de comensales, indica la porción sugerida por corte y estima bebidas necesarias. Deja agregar cortes específicos y ajustar cantidades según los hábitos de consumo del grupo. Funciona únicamente en Android, aunque recibe buenos comentarios de la comunidad por su utilidad.

Para quienes buscan una herramienta más integral, Asado y Truco incluye cálculo de cantidades, reparto de gastos y hasta un sistema para anotar puntajes del tradicional juego de cartas. Es gratuita, con anuncios, y pensada para encuentros numerosos donde la organización suele ser más exigente.

asado y truco Playstore

Por otra parte, Armá tu Asado destaca por ofrecer valores actualizados de carne y otros insumos, además de calcular cantidades y estimar gasto por persona. Es la única de estas opciones con versión para iOS y también contempla complementos como especias, provoleta o vinos. Al pertenecer a una cadena de carnicerías, permite hacer pedidos a domicilio según lo calculado. Requiere crear un perfil y no admite sumar ingredientes nuevos, aunque ofrece variantes con carne de cerdo y pollo.

Finalmente, Quién paga el asado se enfoca en resolver el reparto del gasto final. Cada integrante carga su aporte y la app calcula la distribución justa para equilibrar los montos. Funciona en Android y iOS, tiene un costo accesible y buenas calificaciones, aunque algunos usuarios reportan fallas puntuales al cargar datos en ciertos dispositivos.