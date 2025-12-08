Bajo Flores: cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones

Un joven manejaba a alta velocidad a bordo de un Toyota Etios, ignoró la señal, chocó a otro auto y embistió a una mujer, sus nietos y un bisnieto. Ella y un nene de 5 años fueron internados en estado grave.

La esquina de Mariano Acosta y Zuviría, en el Bajo Flores, fue escenario de un brutal incidente.

Una familia fue atropellada en la madrugada del lunes en la zona porteña del Bajo Flores , luego de que un joven conductor cruzara a alta velocidad con el semáforo en rojo y, tras chocar a otro vehículo, dio contra el frente de una casa. En el camino embistió a una mujer que esperaba en la esquina junto a dos nietos y un bisnieto. Ella y un nene de 5 años fueron internados en estado grave .

El incidente ocurrió hacia las 3 de la mañana en el cruce de Mariano Acosta y Zuviría . La familia se dirigía a la cercana terminal de ómnibus Dellepiane para viajar a la costa atlántica, donde el menor tendría su primer encuentro con el mar. En su caminata, se quedaron esperando al marido de la mujer, y estaban parados en la ochava cuando se desató la tragedia .

Un joven que manejaba un Toyota Etios a alta velocidad, presuntamente alcoholizado, ignoró el rojo en el semáforo y chocó a una camioneta Hyundai , que apenas atinó a hacer una maniobra de evasión. Ambos vehículos se desplazaron contra una casa en la esquina este, donde la familia aguardaba por su infausto destino.

Benjamín , familiar de las víctimas, contó a C5N que los dos nietos sufrieron traumatismo de cráneo, cadera y pierna pero están fuera de peligro, mientras que la mujer y el menor llevaron la peor parte: "Al nene le tienen que hacer más estudios y ella está con el bazo perforado, seguramente la tengan que operar".

"Todos los fines de semana hay choques acá, viene gente alcoholizada. Hoy le tocó a ellos, mañana no sé", planteó.

Por su parte, Marcelo, conductor de la Hyundai, contó que el automovilista que inició el incidente "venía en rojo, cruzando a velocidad". "Me embiste, quise esquivarlo, me termina dando como de costado. Tengo una fractura en el dedo, golpes. Venía con mi compañero, que no se hizo nada", explicó.

"El chico salió ensangrentado, no pude ver si estaba alcoholizado o no. Sí caminaba errático pero puede ser por la situación. No sé si venía borracho o quemando llanta", detalló.

"Hay manchas de sangre que son de él, tendría entre 24 y 28 años. Empezó a caminar ensangrentado, a hablar por teléfono. Lo llevaron al Hospital Santojanni", relató. Mientras tanto, todavía no se conoce el resultado del test de alcoholemia practicado al joven.