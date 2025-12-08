8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bajo Flores: cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones

Un joven manejaba a alta velocidad a bordo de un Toyota Etios, ignoró la señal, chocó a otro auto y embistió a una mujer, sus nietos y un bisnieto. Ella y un nene de 5 años fueron internados en estado grave.

Por

La esquina de Mariano Acosta y Zuviría, en el Bajo Flores, fue escenario de un brutal incidente.

C5N

Una familia fue atropellada en la madrugada del lunes en la zona porteña del Bajo Flores, luego de que un joven conductor cruzara a alta velocidad con el semáforo en rojo y, tras chocar a otro vehículo, dio contra el frente de una casa. En el camino embistió a una mujer que esperaba en la esquina junto a dos nietos y un bisnieto. Ella y un nene de 5 años fueron internados en estado grave.

El Volkswagen Gol Trend quedó destruido tras el brutal choque a la altura de Cañuelas.
Te puede interesar:

Brutal choque en la ruta 3: murió un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense

El incidente ocurrió hacia las 3 de la mañana en el cruce de Mariano Acosta y Zuviría. La familia se dirigía a la cercana terminal de ómnibus Dellepiane para viajar a la costa atlántica, donde el menor tendría su primer encuentro con el mar. En su caminata, se quedaron esperando al marido de la mujer, y estaban parados en la ochava cuando se desató la tragedia.

Un joven que manejaba un Toyota Etios a alta velocidad, presuntamente alcoholizado, ignoró el rojo en el semáforo y chocó a una camioneta Hyundai, que apenas atinó a hacer una maniobra de evasión. Ambos vehículos se desplazaron contra una casa en la esquina este, donde la familia aguardaba por su infausto destino.

Embed

Benjamín, familiar de las víctimas, contó a C5N que los dos nietos sufrieron traumatismo de cráneo, cadera y pierna pero están fuera de peligro, mientras que la mujer y el menor llevaron la peor parte: "Al nene le tienen que hacer más estudios y ella está con el bazo perforado, seguramente la tengan que operar".

"Todos los fines de semana hay choques acá, viene gente alcoholizada. Hoy le tocó a ellos, mañana no sé", planteó.

Por su parte, Marcelo, conductor de la Hyundai, contó que el automovilista que inició el incidente "venía en rojo, cruzando a velocidad". "Me embiste, quise esquivarlo, me termina dando como de costado. Tengo una fractura en el dedo, golpes. Venía con mi compañero, que no se hizo nada", explicó.

"El chico salió ensangrentado, no pude ver si estaba alcoholizado o no. Sí caminaba errático pero puede ser por la situación. No sé si venía borracho o quemando llanta", detalló.

"Hay manchas de sangre que son de él, tendría entre 24 y 28 años. Empezó a caminar ensangrentado, a hablar por teléfono. Lo llevaron al Hospital Santojanni", relató. Mientras tanto, todavía no se conoce el resultado del test de alcoholemia practicado al joven.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Cuál es la particular forma que tiene una provincia para pagar las multas de tránsito

¿Qué líneas están de paro?

Se extendió el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago de los salarios

play

Paro de colectivos en el AMBA por retraso en el pago de los salarios

play

Corte parcial en Panamericana tras el vuelco de un camión que derramó combustible y aceite

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo, por obras de demolición. 

Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

play

Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con la Policía

Rating Cero

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
play

El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana

Un elenco noruego consolidado sostiene el regreso del universo fantástico.
play

La resonante película que conquistó Netflix con su acción y fantasía: cuál es

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

últimas noticias

Esta actividad se realiza por 30 minutos y tiene un impacto significativo en la salud. 

Así es el método 12-3-30 para entrenar bien y estilizar la figura como nunca

Hace 15 minutos
play

Amor asegurado: juntada de más de 2.500 golden retriever en Palermo para alcanzar un nuevo récord mundial

Hace 20 minutos
Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

Hace 33 minutos
Adoptar esta práctica no requiere nuevos esfuerzos y permite disminuir riesgos asociados al sobrecalentamiento.

Este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar sí o sí cuando hace mucho calor

Hace 39 minutos
Rooftop bar con vistas provolegiadas a Puerto Madero. 

Los mejores 2 bares de Buenos Aires que se encuentran dentro de hoteles y tenés que conocer

Hace 51 minutos